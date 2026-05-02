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2 de mayo de 2026 - 19:07
Cultura.

Fiesta de la Danza en Jujuy: agenda completa de actividades en mayo

La Fiesta de la Danza tendrá actividades durante todo mayo en distintos espacios culturales y abiertos de San Salvador de Jujuy.

Malka Alvarenga Miranda
Por  Malka Alvarenga Miranda
Fiesta de la Danza en Jujuy: agenda completa de actividades en mayo. Imagen generada con IA.

Fiesta de la Danza en Jujuy: agenda completa de actividades en mayo. Imagen generada con IA.

La Fiesta de la Danza comenzará el viernes 8 de mayo en San Salvador de Jujuy con una gala de apertura en la Glorieta de Plaza Belgrano. La propuesta se extenderá durante todo el mes, con espectáculos, certámenes y encuentros en distintos espacios culturales y abiertos de la ciudad.

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Epígrafe: La Fiesta de la Danza se desarrollará durante todo mayo en San Salvador de Jujuy.

El inicio oficial será el viernes 8 de mayo, desde las 17, en la Glorieta de Plaza Belgrano. Allí se realizará la gala de apertura con la participación de artistas, ballets y grupos de danza de distintos géneros.

Joaquín López, director de Cultura, destacó que se trata de la octava edición de este programa impulsado por la Secretaría de Cultura y Turismo municipal. Según explicó, la iniciativa tiene como objetivo fomentar la danza, generar espacios de diálogo y acercar propuestas artísticas a toda la comunidad.

“Estamos celebrando la octava edición de esta propuesta, que es un programa de la Secretaría de Cultura y Turismo de la municipalidad, que tiene como objetivo fomentar la danza, el encuentro, el diálogo”, señaló López.

Una agenda cultural durante todo mayo

La Fiesta de la Danza tendrá actividades durante todo el mes de mayo en distintos puntos de la ciudad. La programación incluirá danza clásica, folclore, tango, milonga, danza urbana, expresiones infantiles, ritmos latinos y danzas del mundo.

Desde la organización resaltaron que la propuesta crece año tras año y suma cada vez más participantes. En ese sentido, López remarcó que se trata de un evento “bien jujeño” y que cada edición permite proyectar la actividad más allá de la ciudad.

“Vamos a tener una nueva edición durante todo el mes de mayo para que podamos celebrar, festejar la danza, y que sea un gran atractivo también para quienes nos visitan y para todos los vecinos y vecinas de la ciudad”, expresó.

Uno de los encuentros destacados será el Certamen Folklórico “Te llevo en el alma”, que se desarrollará el 9 y 10 de mayo en el Centro Cultural Manuel Belgrano. También habrá propuestas en el Cabildo, el Centro Cultural Éxodo Jujeño, el Cine Teatro Municipal Select, el Centro Cultural Jorge Accame, el Anfiteatro Las Lavanderas y la Casa de la Historia y la Cultura Jorge Cafrune.

Agenda completa de la Fiesta de la Danza

8 de mayo – Gala de apertura

Lugar: Glorieta de Plaza Belgrano.

Inicio oficial del festival con una presentación especial para abrir la octava edición.

9 y 10 de mayo – Certamen Folklórico “Te llevo en el alma”

Lugar: Centro Cultural Manuel Belgrano.

Noches dedicadas a las raíces y expresiones folclóricas de la región y del país.

10 de mayo – Conectados por el Dabke

Lugar: Cabildo.

Propuesta a cargo del Ballet Al Shamal, con una presentación de danza árabe Dabke.

15 de mayo – Gala de Danza Clásica

Lugar: Centro Cultural Éxodo Jujeño.

Espectáculo dedicado a la técnica y elegancia de la danza clásica.

16 y 17 de mayo – Danza Infantil

Lugar: Cine Teatro Municipal Select.

Espacio pensado para los más chicos, con propuestas de iniciación y disfrute de la danza.

22 de mayo – Milonga

Lugar: Centro Cultural Jorge Accame.

Noche de tango y milonga para bailarines y amantes del género.

22 de mayo – Norte Pistea

Lugar: Anfiteatro Las Lavanderas.

Encuentro de danza urbana con propuestas actuales y energía joven.

24 de mayo – Salsera

Lugar: Casa de la Historia y la Cultura Jorge Cafrune.

Ritmos latinos y una noche dedicada a la salsa.

29 de mayo – Noche de Tango

Lugar: Centro Cultural Jorge Accame.

Nueva jornada para disfrutar del tango y sus expresiones escénicas.

30 de mayo – Cierre: Danzas del Mundo

Lugar: Centro Cultural Éxodo Jujeño.

Gran cierre del festival con una muestra de danzas de distintas culturas.

El cierre será con Danzas del Mundo

El cierre de la Fiesta de la Danza está previsto para el 30 de mayo con Danzas del Mundo, una de las fechas más esperadas de la programación. Desde la organización destacaron que será una oportunidad para mostrar cómo la danza trasciende fronteras y reúne expresiones culturales diversas.

“El 30 de mayo va a ser el cierre con Danzas del Mundo, que también es una de las fechas que nos da mucha alegría, porque en el escenario se puede observar lo significativo que es la danza”, sostuvo López.

La propuesta invita a vecinos, vecinas y visitantes a participar de una agenda amplia, gratuita o abierta según cada actividad, con espectáculos para distintos públicos y estilos.

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