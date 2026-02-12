Benjamín Márquez, el talento jujeño de 14 años que brilla en el teatro, la danza y el canto

Benjamín Márquez tiene apenas 14 años, pero ya acumula una intensa trayectoria en el mundo artístico. En una entrevista para la sección "Apasionados" del programa Arriba Jujuy, contó que su pasión es bailar, cantar y actuar.

Fue actor en obras como El Mago de Oz, El Ratón Pérez y La Cenicienta, y también participó como bailarín en la elección provincial 2023 y capital 2024. Además, uno de sus hobbies es grabar videos de TikTok, principalmente de baile.

En una entrevista con Canal 4 , Benjamín contó que su amor por la danza nació desde muy chico. “A mí siempre me gustó bailar, desde que nací. Me interesó también porque mis amigos empezaron a ir. Empecé a ir y me gustó”, relató. Sus primeros pasos fueron en comedia musical, una disciplina que combina baile, canto y actuación, y que terminó de definir su vocación artística.

Benjamín Márquez. Benjamín Márquez.

El joven explicó que el proceso de preparación para las obras es exigente: primero ensayan en academias y luego pasan a los ensayos generales en los escenarios y en el teatro. “Ahí se vive otra energía, ya es distinto”, contó. En las producciones en las que participó llegó a ocupar roles protagónicos, como en El Ratón Pérez y El Mago de Oz.

Uno de los momentos más destacados de su recorrido fue cuando compartió experiencia con Emir, un bailarín reconocido. Benjamín viajó a Córdoba para tomar una clase y fue seleccionado entre unos 500 chicos para participar de un video. “La clase era difícil porque había que aprender rápido el baile, pero estuvo buenísimo”, recordó.

"No tengan miedo"

Benjamín Márquez. Benjamín Márquez.

Además, destacó el acompañamiento de sus compañeros del colegio. “Mis amigos también bailan conmigo y practicamos en el recreo”, contó, mostrando cómo la pasión por el arte se convirtió también en un espacio de encuentro y diversión con sus pares.

Antes de cerrar la entrevista, Benjamín dejó un mensaje para otros chicos que sueñan con bailar o actuar, pero no se animan a dar el primer paso: “Les digo que no tengan miedo, que todos estamos aprendiendo y nos podemos equivocar”.

Con talento, constancia y entusiasmo, Benjamín sigue construyendo su camino en el arte jujeño, combinando el escenario, el baile y las redes sociales como parte de su expresión cotidiana.