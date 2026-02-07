Hoy se celebra el Día del Carnavalito, la música que identifica a Jujuy

Hoy, 7 de febrero, se celebra el Día del Carnavalito, una jornada dedicada a uno de los géneros musicales más emblemáticos de Jujuy y del Noroeste Argentino. La fecha busca poner en valor una expresión artística que forma parte de la identidad cultural de la región y que mantiene una fuerte vigencia en celebraciones populares, actos comunitarios y propuestas educativas.
El carnavalito se caracteriza por su ritmo alegre, su melodía sencilla y su estrecha relación con las tradiciones andinas. La música suele acompañarse con danza grupal y se interpreta con instrumentos típicos como el charango, la quena, el bombo y la guitarra. Su presencia resulta habitual durante el Carnaval y en distintos encuentros culturales a lo largo del año.
La elección del 7 de febrero se vincula con Edmundo Zaldívar, autor de “El Humahuaqueño”, una de las composiciones más difundidas del género. La obra logró una amplia proyección y permitió que el carnavalito trascendiera el ámbito regional para instalarse en escenarios de todo el país.
Un ritmo con raíces profundas en el norte
El carnavalito tiene origen en las culturas andinas y se desarrolló a partir del cruce entre tradiciones indígenas y aportes criollos. En Jujuy, el género mantiene un fuerte arraigo y funciona como símbolo de pertenencia, especialmente en la Quebrada de Humahuaca y la Puna.
La danza que acompaña a la música se realiza en grupo y presenta movimientos cortos, giros y desplazamientos coordinados. El baile refleja el espíritu festivo y comunitario, con una dinámica que invita a la participación colectiva más que a la exhibición individual.
En el ámbito educativo, el carnavalito ocupa un lugar destacado en contenidos escolares vinculados a la música y la danza folclórica. Su enseñanza permite transmitir valores culturales y fortalecer el vínculo con las tradiciones locales desde edades tempranas.
Presencia en el carnaval y en la vida cotidiana
Durante el mes de febrero, el carnavalito gana protagonismo en festividades populares, comparsas y encuentros barriales. En Jujuy, suena en plazas, peñas y escenarios callejeros, en un contexto donde la música se integra a rituales ancestrales y celebraciones actuales.
Más allá del Carnaval, el género mantiene vigencia a lo largo del año. Festivales, actos institucionales y eventos culturales incluyen el carnavalito como parte de su programación, lo que refuerza su presencia en la vida cotidiana de la provincia.
La difusión a través de medios digitales y redes sociales también contribuye a que nuevas generaciones se acerquen al género, ya sea desde la interpretación musical, la danza o el interés por su historia.
