sábado 07 de febrero de 2026

7 de febrero de 2026 - 09:59
Fiesta.

Hoy se celebra el Día del Carnavalito, la música que identifica a Jujuy

La es el Día de Carnavalito, uno de los ritmos más representativos del norte argentino, con fuerte raíz cultural y presencia central en fiestas populares.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Día del Carnavalito (imagen editada con inteligencia artificial).

Día del Carnavalito (imagen editada con inteligencia artificial).

Hoy, 7 de febrero, se celebra el Día del Carnavalito, una jornada dedicada a uno de los géneros musicales más emblemáticos de Jujuy y del Noroeste Argentino. La fecha busca poner en valor una expresión artística que forma parte de la identidad cultural de la región y que mantiene una fuerte vigencia en celebraciones populares, actos comunitarios y propuestas educativas.

El estado de las rutas (imagen de archivo).
Lluvias.

El estado de las rutas en Jujuy este sábado 7 de febrero
Mantener el carnet de vacunas al día es importante para cada persona. video
Jujuy.

Vacunas y vuelta a clases: cuáles son indispensables

El carnavalito se caracteriza por su ritmo alegre, su melodía sencilla y su estrecha relación con las tradiciones andinas. La música suele acompañarse con danza grupal y se interpreta con instrumentos típicos como el charango, la quena, el bombo y la guitarra. Su presencia resulta habitual durante el Carnaval y en distintos encuentros culturales a lo largo del año.

La elección del 7 de febrero se vincula con Edmundo Zaldívar, autor de “El Humahuaqueño”, una de las composiciones más difundidas del género. La obra logró una amplia proyección y permitió que el carnavalito trascendiera el ámbito regional para instalarse en escenarios de todo el país.

Embed - El Humahuaqueno Edmundo P Zaldivar

Un ritmo con raíces profundas en el norte

El carnavalito tiene origen en las culturas andinas y se desarrolló a partir del cruce entre tradiciones indígenas y aportes criollos. En Jujuy, el género mantiene un fuerte arraigo y funciona como símbolo de pertenencia, especialmente en la Quebrada de Humahuaca y la Puna.

La danza que acompaña a la música se realiza en grupo y presenta movimientos cortos, giros y desplazamientos coordinados. El baile refleja el espíritu festivo y comunitario, con una dinámica que invita a la participación colectiva más que a la exhibición individual.

En el ámbito educativo, el carnavalito ocupa un lugar destacado en contenidos escolares vinculados a la música y la danza folclórica. Su enseñanza permite transmitir valores culturales y fortalecer el vínculo con las tradiciones locales desde edades tempranas.

Presencia en el carnaval y en la vida cotidiana

Durante el mes de febrero, el carnavalito gana protagonismo en festividades populares, comparsas y encuentros barriales. En Jujuy, suena en plazas, peñas y escenarios callejeros, en un contexto donde la música se integra a rituales ancestrales y celebraciones actuales.

Más allá del Carnaval, el género mantiene vigencia a lo largo del año. Festivales, actos institucionales y eventos culturales incluyen el carnavalito como parte de su programación, lo que refuerza su presencia en la vida cotidiana de la provincia.

La difusión a través de medios digitales y redes sociales también contribuye a que nuevas generaciones se acerquen al género, ya sea desde la interpretación musical, la danza o el interés por su historia.

