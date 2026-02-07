Carnaval y vacaciones : argentinos pueden ingresar a Bolivia solo con DNI

Inmersos en la temporada de verano y a las celebraciones de carnaval , desde el Consulado del Estado Plurinacional de Bolivia en Jujuy recordaron cuáles son los requisitos vigentes para ingresar al país vecino y destacaron el aumento de argentinos que viajan en esta época del año.

El cónsul de Bolivia, Juan Ino Mamani, informó que los ciudadanos argentinos pueden ingresar a Bolivia únicamente con el DNI , sin necesidad de pasaporte, y que las condiciones de ingreso no han sufrido modificaciones respecto de años anteriores.

En este contexto, señaló que durante el período de carnaval se incrementa notablemente el movimiento fronterizo, especialmente por los festejos tradicionales que se desarrollan en distintas ciudades bolivianas. Entre ellos, se destaca el Carnaval de Oruro , que este año se realizará del 14 al 17 de febrero , uno de los eventos culturales más importantes del país.

Además, mencionó otras celebraciones regionales, como las actividades de carnaval en Tarija , donde ya se vivieron jornadas como el Jueves de Compadres, que convocan tanto a bolivianos como a visitantes argentinos que cruzan la frontera para participar de los festejos.

Carnaval de Oruro El carnaval de Oruro es uno de los más reconocidos.

Doble nacionalidad para los hijos de bolivianos

Por otro lado, Mamani puso especial énfasis en la situación de los hijos de bolivianos nacidos en Argentina, "muchos de los cuales no conocen el pueblo, la ciudad o la provincia de origen de sus padres o abuelos". En ese sentido, señaló:

"Estas fechas representan una oportunidad para fortalecer el vínculo cultural y familiar con Bolivia" "Estas fechas representan una oportunidad para fortalecer el vínculo cultural y familiar con Bolivia"

Desde el consulado informaron que se continúa realizando el trámite de doble nacionalidad, una opción disponible para hijos de bolivianos nacidos en Argentina. Si bien estas personas son argentinas por nacimiento, pueden optar también por la nacionalidad boliviana.

El cónsul explicó que quienes acceden a la doble nacionalidad ingresan y permanecen en Bolivia como ciudadanos bolivianos, con los mismos derechos que cualquier otro habitante del país, lo que facilita trámites, estadías y el ejercicio pleno de derechos durante sus visitas.