Argentina–Bolivia este 15 de mayo: paso habilitado y cuánto rinden $1.000 argentinos

El movimiento en la frontera norte sigue activo y este viernes 15 de mayo el tipo de cambio volvió a ubicarse entre los principales factores que explican el flujo constante entre Argentina y Bolivia.
Según los valores informados en las casas de cambio de Bermejo:
Pesos argentinos a bolivianos ($1.000 ARS):
- Venta: 6.90 bolivianos
- Compra: 6.70 bolivianos
En términos concretos, hoy $1.000 argentinos equivalen a entre 6,7 y 6,9 bolivianos, una cotización que mantiene la ventaja para muchos compradores argentinos. La diferencia parece menor en números, pero el verdadero efecto se ve en el precio final de muchos productos.
Cómo están hoy los pasos fronterizos entre Argentina y Bolivia
El contexto cambiario llega acompañado de una jornada con circulación normal en los principales cruces.
El estado actualizado es:
- Puerto Chalanas: habilitado
- Puente Internacional: habilitado las 24 horas
- Actividad comercial: normal tanto en Bermejo como en Aguas Blancas
En tanto, las autoridades pidieron circular con precaución sobre la Ruta Nacional 50, entre Aguas Blancas y Orán, donde continúan activos controles de Gendarmería, Policía Federal y Policía Vial.
La ruta Bermejo–Tarija, por su parte, presenta tránsito normal.
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Chalanas - Rio Bermejo | Frontera Argentina - Bolivia
El cambio explica una parte, pero no toda la historia
En la frontera norte, el movimiento comercial no depende únicamente del valor de la moneda. En los últimos meses se consolidó una dinámica repetida: cuando el peso argentino gana capacidad de compra y los precios del otro lado siguen siendo convenientes, aumenta el cruce diario.
Indumentaria, productos de temporada, artículos para el hogar, mantas, calzado y mercadería general aparecen entre las compras más frecuentes. La ecuación es sencilla: con el mismo dinero, muchos compradores consideran que del lado boliviano logran acceder a más productos.
Las chalanas: el motor silencioso del movimiento en la frontera
Detrás del flujo diario entre Aguas Blancas y Bermejo hay un protagonista que se volvió central en la dinámica de la frontera: las chalanas.
Las embarcaciones que atraviesan el río Bermejo se consolidaron como uno de los principales medios de cruce y forman parte de una postal repetida todos los días. Se pueden ver filas desde temprano, viajes rápidos y cientos de personas trasladando compras y mercadería.
Según estimaciones que circulan en la zona, entre 3.000 y 4.000 personas cruzan diariamente, aunque en jornadas de alta demanda la cifra podría llegar a 20.000 cruces por día. Ese movimiento también tiene un fuerte impacto económico.
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Chalanas - Frontera Argentina Bolivia | Imagen de archivo
Las tarifas informales para cruzar oscilan entre $2.000 y $10.000 por persona o carga, dependiendo del momento y la demanda. Combinado con el volumen de usuarios, el sistema genera cifras millonarias. En días de máxima actividad, el movimiento económico asociado a las chalanas podría alcanzar hasta $75 millones diarios, según estimaciones difundidas en la región.
El fenómeno ya había sido advertido por autoridades locales. El interventor de Aguas Blancas, Adrián Zigarán, resumió el escenario con una frase que se repite cada vez que el cambio vuelve a favorecer a los argentinos. "Van a comprar en Bolivia, esa es la realidad", sostuvo el funcionario.
La dinámica, sin embargo, también genera consecuencias del lado argentino. “Todos los días la gente deja un basural”, sostuvo Zigarán al referirse al reembalaje de mercadería y la presión que genera el movimiento constante sobre la infraestructura local. Más allá de las discusiones sobre regulación y controles, el sistema continúa funcionando como una pieza clave del circuito comercial fronterizo.
Así está este viernes la frontera: imágenes del cruce de Aguas Blancas - Bermejo
Embed - Viernes frontera activa: cómo está hoy el paso a Bolivia en la frontera de Aguas Blancas - Bermejo
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