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11 de mayo de 2026 - 10:55
Jujuy.

Conflicto educativo en Bolivia y cierre del paso fronterizo La Quiaca–Villazón

El paso internacional Horacio Guzmán, que une La Quiaca con Villazón, permanece cerrado por una protesta, movilización y bloqueo por 48 horas.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Corte en el paso fronterizo La Quiaca - Villazón - El reclamo forma parte de una protesta nacional por la falta de combustible, la calidad de la gasolina y otras exigencias al gobierno de Rodrigo Paz.

Corte en el paso fronterizo La Quiaca - Villazón - El reclamo forma parte de una protesta nacional por la falta de combustible, la calidad de la gasolina y otras exigencias al gobierno de Rodrigo Paz.

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La página oficial de Pasos Internacionales de Argentina informa que en el cruce La Quiaca-Villazón se registra una “medida de fuerza con bloqueo parcial vehicular en el Puente Internacional, lado boliviano, por parte de docentes rurales”. El paso funciona habitualmente por el Puente Internacional La Quiaca, de lunes a sábado de 7 a 00 y los domingos de 7 a 24.

Docentes bloquean el paso internacional La Quiaca-Villazón

Docentes bloquean el paso internacional La Quiaca-Villazón

El reclamo de los docentes rurales

La medida fue instruida por la Confederación Nacional de Maestros Rurales de Bolivia, que convocó a un paro nacional movilizado de 48 horas con bloqueos de caminos, pasos y rutas. La acción alcanza a 33 federaciones, entre ellas Villazón, Sud Chichas y el departamento de Potosí.

Medios bolivianos informaron que el magisterio rural inició este lunes un paro de 48 horas con bloqueos de carreteras en distintos departamentos del país. En paralelo, el magisterio urbano cumple un paro nacional de 24 horas, en una jornada de alta conflictividad social en Bolivia.

Entre los principales reclamos del sector figuran el incremento salarial, la defensa del escalafón docente, el bono de frontera, más ítems y respuestas a demandas laborales y educativas.

El conflicto tiene como eje una serie de demandas educativas y laborales. Según medios bolivianos, los maestros reclaman mayor inversión en educación, incremento salarial para recuperar poder adquisitivo, respeto al reglamento del escalafón, más ítems, nivelación de horas y pago de horas históricas adeudadas. También rechazan lo que denominan “municipalización” de la educación.

Desde el sector docente señalaron que la medida será nacional y movilizada. Esto implica que, además de la suspensión de clases, pueden realizarse marchas y bloqueos en distintas zonas, entre ellas ciudades fronterizas como Villazón, donde cualquier corte repercute directamente en La Quiaca.

Cómo impacta en La Quiaca y Villazón

El bloqueo afecta directamente la conexión entre La Quiaca y Villazón, una de las fronteras más activas del norte argentino. La interrupción del paso complica el tránsito vehicular, el movimiento comercial y la circulación cotidiana de trabajadores, compradores y familias que cruzan entre ambos países.

En Villazón, la protesta también alcanza accesos y vías internas vinculadas al movimiento fronterizo, por lo que la ciudad queda con circulación restringida durante la medida de fuerza. La recomendación para quienes deban viajar es consultar el estado del paso antes de trasladarse y evitar cruces innecesarios mientras continúe el bloqueo.

Cortaron el puente internacional La Quiaca-Villazón
La Quiaca – Villazón: el puente mantiene el corte (Imagen de archivo)

La Quiaca – Villazón: el puente mantiene el corte (Imagen de archivo)

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