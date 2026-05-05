Un jujeño será entrenador de la selección de handball de Bolivia

La Federación Boliviana de handball designó a un jujeño como el nuevo entrenador de las selecciones nacionales senior. Se espera su viaje al país vecino en estos días para comenzar a trabajar en el combinado tricolor.

Se trata de Gary López , el entrenador con amplia trayectoria en la provincia quien comenzará su trabajo con los preselectivos nacionales. “ Muy feliz por este desafío. Creo que el broche de oro de lo que uno hizo como jugador y entrenador”.

“Estar al frente de una selección a nivel país es lo máximo que te puede pasar” , agregó López y dijo que está “muy contento por esta experiencia y por este desafío que nos plantearon”, dijo sobre la conducción de la llamada selección senior, “que es la mayor, la primera” .

Gary López a la selección de Bolivia Gary López a la selección de Bolivia

“Vamos a tener un desafío muy grande en los Juegos Odesur, que van a ser en Santa Fe en septiembre, donde el equipo de la selección de Bolivia va a estar jugando contra todas las potencias a nivel América, todos jugadores profesionales”.

“Nosotros vamos a tener que trabajar para que estemos a la altura, o por lo menos dejar bien representado al país”, marcó López y dijo que Bolivia es uno de los países más jóvenes que está en lo que tiene que ver a nivel mundial del handball. “O sea que estamos en un proceso de aprendizaje”.

Dijo que buscará “transmitir la experiencia, lo que uno tiene, y tratar de coordinar con lo táctico y lo técnico individual de cada jugador. Vamos a empezar de cero, y como tiene un proceso largo, ojalá que se pueda cumplir”.

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Los viajes a Bolivia

“Ojalá que podamos dar mucho y que se vea el trabajo de acá en varios años, que podemos dejar una impronta nuestra”, y detalló que su trabajó en Bolivia será con “procesos cortos de 7 días, por ahí de 10 días, porque justamente los jugadores trabajan o estudian”.

Indicó que, al ser un deporte amateur, “no podemos trabajar como uno quisiera, quedarse 10 o 20 días, si no vamos a trabajar esos cortos plazos, y dejarle un trabajo para que ellos lo vayan realizando en los clubes”, subrayó.

Dijo que hablará con los entrenadores y recibirá la ficha de cada jugador. “Para tener la talla, el peso, en qué posición juegue, y de ahí vamos a ir estudiando, y vamos a dejar los trabajos para que esa gente pueda plasmar todo lo que es en los clubes”.

¿Cómo se juega al handball?

Es un deporte en el que se usa una pelota, se juega con las manos en todo momento para realizar las jugadas, sean ofensivas o defensivas. Es supervisado por un árbitro, hay dos equipos de siete jugadores cada uno, siete suplentes.

Es un juego en el que la pelota deberá sobrepasar la portería del oponente con el propósito de que cuente como gol. El único que puede usar los pies es el arquero y en acción defensiva dentro de su área correspondiente, afueras de su área se aplica las mismas reglas de juego que cualquier jugador tradicional.