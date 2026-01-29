Rodolfo Jung destacó el nivel del handball en Jujuy

Rodolfo Jung destacó el nivel del handball jujeño tras encabezar un campus formativo en la provincia

La presencia de Rodolfo “Pucho” Jung en Jujuy dejó balance positivo y conceptos claros sobre el presente del handball provincial . El actual entrenador de la selección masculina argentina encabezó un Campus de Verano destinado a categorías cadetes y juveniles, que se desarrolló del 27 al 29 de enero en el Club Deportivo Luján, en la capital jujeña.

La actividad reunió a jóvenes jugadores de distintos puntos de la provincia, quienes participaron de entrenamientos intensivos enfocados en aspectos técnicos, tácticos y formativos.

Tras las jornadas de trabajo, el entrenador nacional brindó definiciones sobre el nivel observado en Jujuy y el contexto del handball argentino, con énfasis en las dificultades estructurales que atraviesa el deporte en el interior.

Consultado sobre la participación en el campus, Jung resaltó la respuesta de los deportistas jujeños y el trabajo previo que se realiza en la provincia. “La respuesta fue muy buena, se ve que se trabaja bien en la provincia en handball. Desde lo individual andan bien, se nota que por ahí falta un poco de competencia” , expresó.

El entrenador remarcó que esa limitación no responde a una cuestión técnica sino a las posibilidades de juego. “Eso se puede mejorar jugando más, siendo más nacionales”, señaló, al referirse a la necesidad de sumar rodaje competitivo frente a equipos de otras regiones.

Durante las jornadas en el Club Luján, Jung trabajó con conceptos modernos del handball, con ejercicios adaptados a las edades formativas, y observó de cerca el desempeño de los participantes en ambas ramas.

Las distancias y el costo, un obstáculo recurrente

Al analizar cómo se puede mejorar el nivel de competencia, el DT de Los Gladiadores puso el foco en una problemática estructural. “El problema de Argentina son las distancias y lo económico. Es caro viajar y hacer muchos kilómetros”, explicó.

En ese sentido, detalló que para acceder a torneos de mayor exigencia muchos equipos del interior deben afrontar largos traslados. “Para encontrar una competencia importante hay que hacer varias horas para jugar y eso equivale a una estructura económica determinada”, afirmó, y aclaró que se trata de una dificultad que atraviesa a varias provincias.

Jung también comparó esta realidad con el escenario del Área Metropolitana de Buenos Aires, donde se concentra gran parte del handball competitivo del país.

El calendario del Gran Buenos Aires y la diferencia competitiva

“El mejor nivel está en el Gran Buenos Aires porque se juega todos los fines de semana, en un calendario de diez meses”, sostuvo el entrenador. Según explicó, la cercanía entre clubes permite una competencia sostenida, con distancias más cortas y mayor continuidad de partidos.

Ese contexto favorece el desarrollo de los jugadores desde edades tempranas, algo que en el interior resulta más complejo por razones logísticas y presupuestarias. Aun así, Jung destacó el potencial que observó en Jujuy y el interés de los jóvenes por seguir creciendo en el deporte.

El campus, en ese marco, funcionó como un espacio de intercambio y aprendizaje, con entrenamientos intensivos que buscaron aportar herramientas concretas a los participantes.

La agenda de Jung tras su paso por Jujuy

Luego de su estadía en la provincia, el entrenador retomó rápidamente sus compromisos deportivos. “Mañana me vuelvo a Buenos Aires porque tengo un campo de jugadores en Mendoza”, indicó. Esa actividad se desarrolla del 2 al 8 de febrero.

Además, Jung continúa con su trabajo en el ámbito institucional y selecciones nacionales

Preparación rumbo al Mundial 2027

Entre sus objetivos principales, Jung mencionó la planificación a largo plazo. “Seguimos preparando para el Mundial de Alemania en enero de 2027”, afirmó, en referencia a uno de los desafíos más importantes del ciclo actual.

Rodolfo “Pucho” Jung asumió como entrenador de la selección masculina argentina a fines de 2024, tras suceder a Guillermo Milano. Su trayectoria incluye un fuerte perfil formativo, con experiencia destacada en divisiones juveniles y un subcampeonato mundial con la Sub 21, además de una extensa carrera como jugador internacional.