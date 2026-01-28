miércoles 28 de enero de 2026

28 de enero de 2026 - 20:23
Fútbol.

De Jujuy al Caribe: un jujeño es el nuevo PF de un club de República Dominicana

Hernán Alaniz llegó al Cibao F.C, uno de los equipos más importantes de la primera división del fútbol de República Dominicana, y afronta un nuevo desafío.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Hernán Alaniz.

Hernán Alaniz.

La verdad es que no me lo imaginaba, superó un poco las expectativas la llamada, así que estoy contento por el desafío que tengo ahora”, expresó Alaniz tras instalarse en el Caribe, donde ya comenzó a trabajar con el plantel profesional.

hernan alaniz
Hernán Alaniz en el fútbol de República Dominicana.

Hernán Alaniz en el fútbol de República Dominicana.

Sus primeros pasos fueron en la provincia de Jujuy, recorriendo escuelas de fútbol y torneos locales, hasta que logró dar el salto a clubes como Gimnasia y Tiro de Salta y Zapla, donde se desempeñó tanto en divisiones inferiores como en Primera. Ese recorrido le abrió puertas a experiencias internacionales, entre ellas un proyecto con la Asociación Paraguaya de Fútbol y un paso por el fútbol formativo de Ecuador.

Sobre el fútbol dominicano, Alaniz explicó que se trata de una competencia intensa: “Es un fútbol muy fuerte, con mucha fricción y roce, y jugadores de mucha experiencia. Mi idea es aportar lo que fui aprendiendo estos últimos años, siempre adaptándome al contexto”.

Apostar a los más chicos

WhatsApp Image 2026-01-28 at 18.36.50
Hernán Alaniz.

Hernán Alaniz.

Además de su rol en Primera División, destacó el trabajo con juveniles, un aspecto central en el proyecto del Cibao FC: “El club apuesta mucho a los chicos. Con ellos el trabajo pasa por cambiar la mentalidad y brindarles herramientas para que puedan crecer y ayudar también al plantel mayor”.

Alaniz también resaltó el potencial de los profesionales jujeños en el fútbol: “Hay muchos profes de Jujuy con ganas y capacidad. Los que salimos tenemos la responsabilidad de abrir caminos, aunque también hay que decir que no es fácil, sobre todo estando lejos de casa”.

Con humildad y entusiasmo, el jujeño encara este nuevo desafío internacional, llevando su experiencia, su formación y el orgullo de representar a Jujuy en uno de los escenarios emergentes del fútbol caribeño.

Embed - Hernán Alaniz, PF de Cibao TODOJUJUY

