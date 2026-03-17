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17 de marzo de 2026 - 12:39
Gremios.

Paritaria docente en Jujuy: "El aumento es insuficiente", dijo Mercedes Sosa tras la reunión

La titular de CEDEMS, Mercedes Sosa, cuestionó la propuesta oficial y aseguró que “el aumento es insuficiente y no responde a la realidad salarial”.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
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La propuesta, que también fue presentada a otros sindicatos, busca sostener el esquema salarial del primer semestre y continuar las negociaciones en abril.

Sin embargo, desde el sector docente la respuesta fue negativa. “El aumento es insuficiente”, señaló Mercedes Sosa desde su rol de Secretaria Gremial de CEDEMS.

Sosa expresó su rechazo. “La verdad que positivo no podemos decir, porque veníamos con otra expectativa”, señaló.

En ese sentido, explicó que el impacto real del aumento es muy limitado. “Ese 4% en realidad serían unos 15 mil pesos más para quien tuvo aumento el mes pasado. Entonces la verdad es que es insuficiente”, afirmó.

Además, remarcó que el planteo del gremio estuvo centrado en la pérdida del poder adquisitivo. “La canasta básica va subiendo cada vez más y el aumento no alcanza”, sostuvo Sosa en diálogo con TodoJujuy.

Durante el encuentro, el gremio también insistió en otros reclamos. “Pedimos que se pague por cargo, que se actualicen algunos ítems que están congelados, como el FONID, el frente a alumnos y las capacitaciones”, detalló la secretaria gremial.

“Nos dijeron que la provincia no está en condiciones de asumir un aumento mayor”, indicó Sosa en relación a la respuesta del Gobierno.

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Solicitudes por el abono docente por parte de gremios de Jujuy

Otro de los puntos planteados por CEDEMS fue el costo del abono para los docentes que deben trasladarse, especialmente hacia el interior. “Presentamos el tema del abono, que consideramos que es muy discriminatorio para los docentes que tienen que viajar”, explicó.

En ese marco, se acordó avanzar en una instancia específica para tratar ese tema. “Hubo un compromiso para que el miércoles 25 de marzo tengamos una mesa técnica para abordarlo”, señaló.

Planifican una convocatoria a asamblea por parte del gremio

Pese a los planteos, desde el gremio confirmaron que no hubo margen para modificar la propuesta salarial. “Nada, nada. Nos dijeron que no. Solamente el 4%”, remarcó Sosa respecto de acercamientos entre las partes que intervienen en la negociación.

Ante este escenario, no descartan avanzar con medidas. “De nuestro lado está la protesta y seguimos sosteniendo nuestro reclamo”, advirtió Sosa. Además, anticipó que en los próximos días podrían definir los pasos a seguir. “Seguramente en el fin de semana convoquemos a una asamblea”, concluyó.

CEDEMS - Educación - Gremio (3)
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Paritaria docente en Jujuy: "El aumento es insuficiente", dijo Mercedes Sosa tras la reunión

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