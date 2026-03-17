El Gobierno de Jujuy retomó este lunes las negociaciones paritarias con los gremios que representan a los trabajadores de la administración pública provincial, con una nueva propuesta salarial sobre la mesa.

Durante los primeros encuentros, que se realizaron con sindicatos como ATSA, UPCN, ATE, APL y municipales del interior, el Ejecutivo planteó adelantar el incremento previsto para abril. La oferta consiste en aplicar una suba del 4% en los salarios de marzo.

Además del esquema salarial, uno de los puntos destacados es la propuesta de convertir en remunerativo el suplemento por reconocimiento a la carrera administrativa para agentes con 25 años o más de antigüedad, un reclamo sostenido por sectores del escalafón general.

Según indicaron desde el Gobierno, las reuniones continuarán en los próximos días con el objetivo de avanzar en acuerdos y analizar planteos específicos de cada sector. La discusión salarial seguirá abierta. Cabe mencionar que este martes se reunirán con gremios docentes.

Paritarias (1) Paritarias en Jujuy: el Gobierno propone adelantar el aumento del 4% de abril a marzo

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