martes 17 de marzo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
17 de marzo de 2026 - 10:07
Gremios.

Paritarias en Jujuy: el Gobierno propone adelantar el aumento del 4% de abril a marzo

El Gobierno propuso adelantar a marzo el aumento del 4% previsto para abril. Continúan las negociaciones con gremios estatales en Jujuy.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Paritarias
Lee además
Cronograma de pagos en Salta.
Economía.

Paritarias 2026 en Salta: suba del 10% hasta junio y extras para estatales
El 66% de los casos de Chikungunya de Salta se registran en Salvador Mazza video
Salud.

Chikungunya en el NOA: Salvador Mazza concentra el 66% de los casos de Salta

Durante los primeros encuentros, que se realizaron con sindicatos como ATSA, UPCN, ATE, APL y municipales del interior, el Ejecutivo planteó adelantar el incremento previsto para abril. La oferta consiste en aplicar una suba del 4% en los salarios de marzo.

Además del esquema salarial, uno de los puntos destacados es la propuesta de convertir en remunerativo el suplemento por reconocimiento a la carrera administrativa para agentes con 25 años o más de antigüedad, un reclamo sostenido por sectores del escalafón general.

Según indicaron desde el Gobierno, las reuniones continuarán en los próximos días con el objetivo de avanzar en acuerdos y analizar planteos específicos de cada sector. La discusión salarial seguirá abierta. Cabe mencionar que este martes se reunirán con gremios docentes.

Paritarias (1)
Paritarias en Jujuy: el Gobierno propone adelantar el aumento del 4% de abril a marzo

Paritarias en Jujuy: el Gobierno propone adelantar el aumento del 4% de abril a marzo

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Paritarias 2026 en Salta: suba del 10% hasta junio y extras para estatales

Chikungunya en el NOA: Salvador Mazza concentra el 66% de los casos de Salta

Confirmaron 9 casos de chikungunya en Jujuy: dónde se detectaron

Colegios privados en Jujuy: advierten movimiento de alumnos por el impacto de las cuotas

Encontraron el cuerpo de una persona en cercanía a la Ruta 34 en San Pedro de Jujuy

Lo que se lee ahora
Punta Corral: qué llevar a la peregrinación video
Jujuy.

Cuánto cuesta armar el kit para subir a Punta Corral: precios y qué recomiendan llevar

Por  Victoria Marín

Las más leídas

Tormentas en Jujuy.
Jujuy.

Alerta amarilla por tormentas en jujuy: prevén lluvias intensas, granizo y ráfagas

Guillermo Adolfo Ros, empresario agropecuario.
Jujuy.

Un empresario fue a juicio por reducción a la servidumbre, lo absolvieron y arremetió contra el fiscal: "Nunca hubo pruebas"

Colegios privados en Jujuy: advierten movimiento de alumnos por el impacto de las cuotas video
Sociedad.

Colegios privados en Jujuy: advierten movimiento de alumnos por el impacto de las cuotas

Punta Corral: qué llevar a la peregrinación video
Jujuy.

Cuánto cuesta armar el kit para subir a Punta Corral: precios y qué recomiendan llevar

El video viral de Mina El Aguilar que se hizo viral. video
Jujuy.

No es la Rocinha de la Favela: el video viral desde Mina el Aguilar que emociona en redes

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel