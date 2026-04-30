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30 de abril de 2026 - 07:04
Jujuy.

Canal 7 de Jujuy celebra 60 años desde su primera emisión

Pablo Jenefes, presidente del Directorio, destacó el orgullo de formar parte de una "empresa familiar que fue testigo de la historia de Jujuy".

Federico Franco
Por  Federico Franco
Radio Visión Jujuy.

Radio Visión Jujuy.

Radio Visión Jujuy celebra este 30 de abril sus 60 años de vida, una fecha que marca un recorrido histórico dentro de la comunicación en la provincia. Pablo Jenefes, presidente del Directorio, expresó su emoción por el nuevo cumpleaños del medio y destacó el vínculo construido con los jujeños a lo largo de seis décadas.

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“Muy contentos, estamos cumpliendo 60 años junto a los jujeños”, señaló. En ese sentido, subrayó el peso simbólico de la fecha al considerar que se trata de una historia larga, atravesada por los cambios de la provincia y del país. “Es una fecha muy importante y 60 años la verdad es toda una historia y ser testigos de lo que pasó en el país y la provincia todo este tiempo”, afirmó.

Una historia familiar y un medio que creció con Jujuy

Jenefes remarcó que para él este aniversario tiene además un valor personal muy fuerte, ya que representa la continuidad de un proyecto familiar. “Para mí es un orgullo, yo soy tercera generación de los fundadores de esta empresa”, contó.

Al recordar los inicios, destacó el impulso de su abuelo y de un grupo de jóvenes que en aquel tiempo pensaron en traer la televisión a Jujuy. También mencionó el rol que tuvo su padre durante muchos años al frente de la empresa y valoró la responsabilidad que hoy le toca asumir. “La televisión a Jujuy vino con nosotros, creció con nosotros, evolucionó”, resumió.

Además, sostuvo que el crecimiento del medio acompañó también la transformación tecnológica y comunicacional de la provincia. Según explicó, Radio Visión Jujuy dejó de ser solo un canal para convertirse en un multimedio que hoy incluye diario digital, radios, streaming y televisión.

Pablo Jenefes - Presidente del Directorio Radio Visión Jujuy
Pablo Jenefes - Presidente del Directorio Radio Visión Jujuy

Pablo Jenefes - Presidente del Directorio Radio Visión Jujuy

Un multimedio que apuesta a la innovación

Durante la entrevista, el presidente del Directorio puso el foco en la adaptación permanente a los cambios tecnológicos y en la necesidad de seguir innovando para mantener el vínculo con la audiencia.

“En estos 60 años la telecomunicación cambió de una forma impresionante”, indicó. También remarcó que el grupo siempre intentó estar a la vanguardia. “Fuimos innovando en todo este desarrollo tecnológico y hoy seguimos apostando a eso”, expresó.

En esa línea, detalló que actualmente Radio Visión Jujuy está presente en múltiples plataformas y formatos. “Hoy tenemos nuestro canal de streaming, hoy estamos presentes en todos los televisores de los jujeños, no hay un televisor en el cual nosotros no estemos presentes”, aseguró.

El agradecimiento a la audiencia y a quienes hacen posible el medio

Jenefes destacó que el verdadero sostén del medio es su audiencia. “Nosotros nos debemos a nuestra audiencia, ellos son los que nos eligen, son los que gracias a ellos hoy estamos y para ellos trabajamos”, dijo.

También aseguró que el objetivo sigue siendo acompañar a la comunidad desde la información, el entretenimiento y la cercanía cotidiana. “Buscamos entretenerlos, buscamos informarlos, buscamos acompañarlos y seguir creciendo juntos”, señaló.

Al mismo tiempo, valoró el aporte de quienes formaron y forman parte de la historia del medio. Recordó a grandes nombres que dejaron huella en la pantalla jujeña y también al equipo actual que sostiene la tarea diaria. “Muchas veces uno ve la pantalla y atrás de la pantalla hay mucha gente que hace un esfuerzo muy grande para que las cosas salgan”, afirmó.

Finalmente, dejó un mensaje de agradecimiento a los jujeños por acompañar estos 60 años y expresó su deseo de "seguir compartiendo este camino por mucho tiempo más".

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