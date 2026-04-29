miércoles 29 de abril de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
29 de abril de 2026 - 13:09
Espectáculos.

El inesperado vínculo entre Jujuy, el Pollo Álvarez y Paulo Dybala

A través de las redes sociales surgió un inesperado vínculo entre la provincia de Jujuy, el conductor Pollo Álvarez y el jugador Paulo Dybala.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Foto creada con IA

Foto creada con IA

La provincia de Jujuy fue mencionada durante una entrevista que el conductor Pollo Álvarez le realizó al futbolista Paulo Dybala, jugador de la Roma, en un video publicado en redes sociales. El momento ocurrió mientras ambos jugaban al Tuti Fruti y la letra elegida para la ronda fue la J.

Lee además
fronteras permeables: advierten por el riesgo para ninos y adolescentes en el noa video
Jujuy.

Fronteras permeables: advierten por el riesgo para niños y adolescentes en el NOA
El estrés emocional del desamor puede dañar al corazón: por qué.  video
Sociedad.

El amor en crisis también se debate en Jujuy: qué es el "heteropesimismo"

Jujuy apareció en el juego

Durante la entrevista, Pollo Álvarez y Paulo Dybala compartieron un momento distendido jugando al Tuti Fruti. En una de las rondas, cuando tocó la letra J, el conductor eligió a la provincia de Jujuy.

Esa respuesta le permitió sumar 10 puntos, ya que Dybala escribió Jordania y no hubo coincidencias entre ambos.

TUTTI FRUTTI Pollo álvarez y Paulo Dybala

El ciclo de entrevistas del Pollo Álvarez

El video forma parte de “lodel_pollo”, un canal de YouTube donde Pollo Álvarez inició un ciclo de entrevistas con diferentes figuras de distintos rubros.

En esta nueva temporada, el conductor comenzó un ciclo especial con jugadores de la Selección Argentina en la previa de lo que será el Mundial 2026.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Fronteras permeables: advierten por el riesgo para niños y adolescentes en el NOA

El amor en crisis también se debate en Jujuy: qué es el "heteropesimismo"

Búsqueda de menores en Jujuy: preocupan los mensajes estigmatizantes y negativos

Casos de un grupo sanguíneo raro en Argentina: qué significa y por qué importa en Jujuy

La flor que se hizo emblema en Holanda y ahora también se cultiva en Jujuy

Lo que se lee ahora
Choque en barrio Gorriti y tensión entre familiares de un motociclista y un remisero video
Jujuy.

Choque y pelea en barrio Gorriti: "Quiso pegarme con el casco"

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

Choque en barrio Gorriti y tensión entre familiares de un motociclista y un remisero video
Jujuy.

Choque y pelea en barrio Gorriti: "Quiso pegarme con el casco"

Foto ilustrativa.
Jujuy.

Día del Trabajador: cómo funcionará el transporte interjurisdiccional el 30 de abril en Jujuy

El acusadopor el crimen del jujeño en Bolivia tiene denuncias por violencia y amenazas video
Policiales.

El acusado por el crimen del jujeño en Bolivia tiene denuncias por violencia y amenazas

Candidatas Colegio Che - Il.
Jujuy.

FNE 2026: estas son las candidatas del Colegio Evangélico Che-Il

Manuel Adorni en Diputados
País.

Después de 7 horas, finalizó el mensaje de Adorni en Diputados: "No voy a renunciar", dijo

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel