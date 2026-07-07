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7 de julio de 2026 - 09:41
Mundial.

Argentina-Egipto: cómo funcionarán las escuelas, la administración pública y otros servicios en Jujuy

La administración pública y las escuelas tendrán asueto desde las 12 por el encuentro de la Selección Argentina en el Mundial 2026.

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Por  Redacción de TodoJujuy
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Con el objetivo de que la comunidad pueda acompañar el encuentro del seleccionado nacional, el Poder Ejecutivo provincial decretó el cese de actividades desde el mediodía en toda la administración pública y en los establecimientos educativos.

Asueto administrativo y escolar desde las 12

El decreto establece que el asueto regirá desde las 12 de este martes 7 de julio en todo el territorio provincial para la administración pública y el ámbito educativo.

Además, en su artículo 2°, el Poder Ejecutivo invita al Poder Legislativo y al Poder Judicial a adherir a la medida, para acompañar la jornada en la que la Selección Argentina buscará un lugar en los cuartos de final del Mundial.

Desde el Gobierno señalaron que la decisión busca permitir que la comunidad jujeña pueda seguir un encuentro de gran expectativa y, al mismo tiempo, favorecer el normal desarrollo de la jornada ante el interés que despierta el partido.

Hinchas argentinos

Hinchas argentinos

Municipios que ya confirmaron su adhesión

Tras conocerse el decreto provincial, varias municipalidades anunciaron que adherirán al asueto administrativo.

Entre ellas se encuentran:

  • Municipalidad de San Pedro de Jujuy.
  • Municipalidad de Libertador General San Martín.
  • Municipalidad de Calilegua.
  • Municipalidad de San Salvador de Jujuy

Asimismo, la Municipalidad de San Salvador de Jujuy confirmó que adherirá al asueto administrativo, escolar y de servicios dispuesto por el Gobierno provincial desde las 12 de este martes. Las oficinas municipales suspenderán su atención habitual a partir de ese horario, aunque el Ejecutivo capitalino aclaró que los servicios esenciales continuarán funcionando mediante guardias, para garantizar las prestaciones indispensables durante la jornada.

Se espera que otras jurisdicciones informen durante la jornada si también se suman a la medida.

¿Qué pasará con el comercio?

En principio, el impacto en la actividad comercial será menor que en otras provincias.

Esto se debe a que gran parte de los comercios de Jujuy trabaja con horario partido y habitualmente cierra alrededor de las 13 para retomar la atención por la tarde, por lo que el inicio del partido coincidirá con ese horario.

Bancos

Las entidades bancarias atenderán con normalidad hasta las 13, horario habitual de cierre de la actividad, por lo que tampoco se prevén modificaciones en la atención al público.

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