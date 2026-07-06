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6 de julio de 2026 - 11:30
Jujuy.

Puente en av. Balbín: "la losa de aproximación cedió" y se deben evaluar los daños

Vialidad Provincial advirtió que todavía no puede determinarse la causa del hundimiento en el puente, ni el tiempo que demandarán las reparaciones.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
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El incidente ocurrió este lunes por la mañana en el puente ubicado frente a Vialidad de la Provincia, sobre el río Chijra, en Bajo La Viña. Una parte de la estructura cedió mientras circulaba un camión y, aunque no hubo personas heridas, la situación generó importantes complicaciones en el tránsito.

Camión varado en el puente de av. Balbín El tránsito permanecerá interrumpido hasta contar con una evaluación concreta de la losa de aproximación del puente.

Camión varado en el puente de av. Balbín

El tránsito permanecerá interrumpido hasta contar con una evaluación concreta de la losa de aproximación del puente.

Primero deben retirar el camión

Andrade señaló que la losa de aproximación fue la parte que cedió y que todavía no se conocen las razones del daño. “La losa de aproximación cedió y ahora se buscan las causas. Ahora se intenta sacar el camión, priorizando la seguridad de las personas, por eso no se puede transitar hasta tener una evaluación concreta en la losa de aproximación del puente”, explicó.

El funcionario remarcó que la presencia del vehículo impide observar con precisión el sector ubicado debajo de la estructura.

“Hasta que no saquemos el camión, podamos meternos y ver qué pasa aquí abajo, no vamos a saber qué es lo que pasa en este lugar” “Hasta que no saquemos el camión, podamos meternos y ver qué pasa aquí abajo, no vamos a saber qué es lo que pasa en este lugar”

Todavía no pueden determinar qué ocurrió

Desde Vialidad Provincial insistieron en que la inspección técnica recién podrá realizarse cuando el camión sea retirado y el área quede en condiciones seguras para el ingreso del personal.

“No se puede ver qué pasó. Tenemos que evaluar qué es lo que ocurrió”, manifestó Andrade. La evaluación será clave para establecer si el daño se limitó a la losa de aproximación o si existe algún compromiso adicional en otros sectores del puente.

Piden prudencia con los plazos

Consultado sobre cuánto podrían demorar los trabajos, el ingeniero evitó anticipar una fecha de reapertura.

“Hay que ser precavidos con respecto a los tiempos. Dependiendo de la complejidad, vamos a hacer las reparaciones urgentes para interrumpir lo menos posible”, indicó.

La intervención dependerá del diagnóstico que surja después de retirar el camión y revisar la parte inferior del sector afectado. Recién entonces podrá definirse qué materiales, equipos y tipo de reparación serán necesarios.

"Vamos a hacer las reparaciones urgentes para interrumpir lo menos posible” "Vamos a hacer las reparaciones urgentes para interrumpir lo menos posible”

Qué se sabe sobre los pasos alternativos

Andrade aclaró que Vialidad Provincial está concentrada actualmente en la evaluación y reparación del puente. La planificación de desvíos o pasos alternativos se encuentra en manos de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy.

“No está eso en análisis. Yo en estos momentos me estoy enfocando en esto. En los pasos alternativos se encuentra trabajando la Municipalidad, yo estoy con esto”, afirmó.

Mientras continúan las tareas, el tránsito permanece condicionado en la zona y se recomienda a los conductores evitar el sector y utilizar los recorridos alternativos que sean informados oficialmente.

Modalidad del trasporte público

El transporte público de pasajeros tendrá una modalidad especial para asegurar la continuidad del servicio en la zona.

Las líneas 42, 43 y 47 de la empresa El Urbano, que prestan servicio hacia los barrios Chijra y La Viña, continuarán funcionando con un sistema de transbordo peatonal. Para ello, se establecieron dos paradas provisorias: una en avenida Balbín esquina Los Tipales y otra en avenida Balbín esquina Ascasubi.

Los pasajeros deberán descender de la unidad, cruzar el puente a pie y abordar otra unidad del otro lado para continuar su recorrido.

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