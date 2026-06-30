Un camionero murió tras un terrible choque entre Salta y Jujuy

Un grave siniestro vial se registró durante la madrugada de este martes sobre la Ruta Nacional 52, a la altura del paraje Aguas Blancas, en la provincia de Salta , cerca del límite con Jujuy.

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El choque frontal involucró a dos camiones y dejó como saldo un hombre de 41 años fallecido , mientras que el otro conductor sufrió heridas de consideración y fue trasladado de urgencia al hospital de Susques.

Debido a la cercanía con la localidad jujeña, personal de la Policía de Jujuy intervino de inmediato para asistir en la emergencia hasta el arribo de las autoridades salteñas.

El hecho ocurrió alrededor de las 2:15 y fue advertido por efectivos de la Comisaría Seccional 20 de Susques. Por causas que son materia de investigación, un camión Ford Cargo y un camión tractor Mercedes-Benz colisionaron de frente, dejando a ambos conductores atrapados dentro de las cabinas.

Ante esa situación, trabajó personal de Bomberos de la Unidad Regional 3, que utilizó tijeras hidráulicas y otros equipos de rescate para liberar a las víctimas.

Durante las tareas se confirmó el fallecimiento del conductor del camión Mercedes-Benz, un hombre de 41 años. En tanto, el otro camionero fue rescatado con vida y derivado al hospital de Susques para recibir atención médica.

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Intervino personal de Jujuy

Aunque el lugar del siniestro pertenece a la provincia de Salta, la proximidad con Susques motivó una rápida intervención de efectivos jujeños.

En el operativo participaron policías de la Seccional 20, Bomberos, personal de Seguridad Vial y Criminalística de la Policía de Jujuy, quienes colaboraron hasta la llegada de las autoridades salteñas.

Posteriormente, la Comisaría Seccional 8 de la provincia de Salta quedó a cargo de las actuaciones judiciales por tratarse de la jurisdicción donde ocurrió el accidente.

Hubo cortes y desvíos en la Ruta Nacional 52

Como consecuencia del siniestro, la Dirección de Tránsito y Seguridad Vial de Jujuy informó un corte total momentáneo sobre la Ruta Nacional 52, a la altura del kilómetro 93, con desvíos por caminos alternativos.

Las autoridades solicitaron a los conductores circular con extrema precaución, respetar las indicaciones del personal vial y reducir la velocidad mientras se desarrollaban las tareas de rescate y remoción de los vehículos involucrados.