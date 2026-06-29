Ola polar en Jujuy: se viene una semana con mínimas por debajo de los 5 grados

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) adelantó una semana con mucho frío para la provincia de Jujuy . Las temperaturas dentro de esta nueva ola polar oscilaran entre 4 y 10 grados hasta el domingo. Se espera además el ingreso de una ola de aire antártico con posibles nevadas en diferentes puntos del país.

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La tarde de este lunes registrará una máxima de 13 grados con la posibilidad de lluvias y cerrará la jornada con una mínima de 8°.

Para el martes la mínima será de 4° y la máxima de 15°. El cielo estará cubierto pero no se adelantan lluvias.

El miércoles la temperatura mínima para San Salvador de Jujuy será de 5 grados, en tanto la máxima de 13 y con un 40% de posibilidad de lluvias.

Para el jueves se espera que las temperaturas bajen un poco más. La mínima será de 2 y la máxima de 5 grados con baja probabilidad de lluvias.

El viernes la temperatura no superará los 2 grados por la mañana y para el resto del día la máxima llegará a los 7. Ese día, desde las 19, la Selección Argentina jugara frente a Cabo Verde por el Mundial 2026.

Para el fin de semana las temperaturas podría comenzar a subir de a poco en Jujuy ya que el SMN adelanta entre 2 y 7 grados de mínimas y 10 y 21 grados, sobre todo para el domingo.

Informe por irrupción de aire antártico

A través de un informe especial emitido por el SMN, “a partir del próximo martes 30 de junio se espera un ingreso de una masa de aire de origen antártico que afectará prácticamente todo el territorio argentino en el transcurso de los días siguientes”.

Ola de frío polar en Argentina Ola de frío polar en Argentina

El informe sostiene que “inicialmente la masa de aire polar ingresará a la región patagónica durante el martes 30 de junio, mientras que entre el miércoles 1° y el jueves 2 de julio esta masa de aire afectará a la franja central y norte del país”.

“Esta situación estará acompañada por muy bajas temperaturas, especialmente en las regiones patagónica, Cuyo y el Noroeste, en las cuales podrán registrarse temperaturas mínimas entre -10°C y 0°C (pudiendo incluso descender por debajo de -15° en partes de la meseta patagónica) y máximas de -5 y 7°C”, concluye el informe del SMN.