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24 de junio de 2026 - 07:04
Empatía.

Frío extremo en Jujuy: proponen llevar abrigo o algo caliente para personas en situación de calle

Piden llevar mantas, camperas, café o comida para asistir a personas en situación de calle en caso que lo requieran y llamar a emergencias ante situaciones de riesgo.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
Ayuda a personas en situación de calle.

Ayuda a personas en situación de calle.

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Jujuy.

Ante el alerta por frío extremo en Jujuy: cómo asistir a personas en situación de calle
Personas en situación de calle - Imagen ilustrativa 
Importante.

Frío extremo en Jujuy: cómo asistir a una persona en situación de calle

En ese contexto, se impulsa una campaña para que los vecinos puedan colaborar de manera directa. La iniciativa propone llevar una frazada, una manta, una campera, un termo con café o alguna bebida caliente, además de comida para compartir con quienes se encuentren a la intemperie.

Gorro, campera, bufanda y guantes, todo para cuidarnos del frío.
Fr&iacute;o en Jujuy.

Frío en Jujuy.

La ayuda puede ser sencilla, pero resulta fundamental durante las horas más frías. Llevar una prenda de abrigo en el auto, la mochila o el bolso permite actuar rápidamente al encontrarse con una persona que necesita protección.

Qué hacer ante una persona expuesta al frío extremo

Ante una persona desorientada, con problemas de salud o expuesta durante varias horas a las bajas temperaturas, se recomienda dar aviso inmediato a los servicios de emergencia.

Los números disponibles son:

  • 911: Policía.

  • 107: Sistema de Atención Médica de Emergencias.

  • 103: Emergencias y Defensa Civil.

Desde los organismos que trabajan en la asistencia explicaron que, una vez recibido el llamado, los equipos se dirigen hasta el lugar para evaluar la situación. En caso de ser necesario, también pueden coordinar el traslado de la persona hacia un albergue habilitado para su resguardo y atención durante la noche.

Ante una emergencia, lo más importante es no mirar para otro lado. Un llamado realizado a tiempo puede permitir la intervención de los equipos correspondientes y proteger a alguien que atraviesa una situación extrema.

Cómo colaborar con las personas en situación de calle

personas en situacion de calle
Personas en situaci&oacute;n de calle.

Personas en situación de calle.

Distintas organizaciones trabajan con personas en situación de calle y reciben colaboración de la comunidad:

  • Fundación Manos Abiertas: 3885010590.

  • ATR, A Toda Rehabilitación: 3884623567.

  • Por Una Sonrisa: 3883387464.

  • Proyecto Puente: 3884157725.

  • Comedor Bajo el Árbol, en Palpalá: 3886047955.

También se puede contactar a estas instituciones mediante sus redes sociales para consultar qué elementos necesitan, coordinar donaciones o conocer cómo participar en las tareas de asistencia.

Embed - Frío en Jujuy: qué hacer si ves a una persona en situación de calle en riesgo

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