Frío extremo en Jujuy: proponen llevar abrigo o algo caliente para personas en situación de calle

Una campaña solidaria busca asistir a personas en situación de calle ante el frío extremo en Jujuy , especialmente durante las noches y madrugadas. La propuesta invita a compartir frazadas, mantas, camperas, bebidas calientes o alimentos con quienes permanecen expuestos a las bajas temperaturas.

Importante. Frío extremo en Jujuy: cómo asistir a una persona en situación de calle

Jujuy. Ante el alerta por frío extremo en Jujuy: cómo asistir a personas en situación de calle

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por frío extremo para la zona de los Valles y las bajas temperaturas ya se sienten con intensidad en distintos puntos de la provincia. La situación genera especial preocupación por las personas que viven o pasan la noche en la calle, donde la exposición prolongada puede representar un serio riesgo.

En ese contexto, se impulsa una campaña para que los vecinos puedan colaborar de manera directa. La iniciativa propone llevar una frazada, una manta, una campera, un termo con café o alguna bebida caliente, además de comida para compartir con quienes se encuentren a la intemperie.

La ayuda puede ser sencilla, pero resulta fundamental durante las horas más frías. Llevar una prenda de abrigo en el auto, la mochila o el bolso permite actuar rápidamente al encontrarse con una persona que necesita protección.

Qué hacer ante una persona expuesta al frío extremo

Ante una persona desorientada, con problemas de salud o expuesta durante varias horas a las bajas temperaturas, se recomienda dar aviso inmediato a los servicios de emergencia.

Los números disponibles son:

911: Policía.

107: Sistema de Atención Médica de Emergencias.

103: Emergencias y Defensa Civil.

Desde los organismos que trabajan en la asistencia explicaron que, una vez recibido el llamado, los equipos se dirigen hasta el lugar para evaluar la situación. En caso de ser necesario, también pueden coordinar el traslado de la persona hacia un albergue habilitado para su resguardo y atención durante la noche.

Ante una emergencia, lo más importante es no mirar para otro lado. Un llamado realizado a tiempo puede permitir la intervención de los equipos correspondientes y proteger a alguien que atraviesa una situación extrema.

Cómo colaborar con las personas en situación de calle

personas en situacion de calle Personas en situación de calle.

Distintas organizaciones trabajan con personas en situación de calle y reciben colaboración de la comunidad:

Fundación Manos Abiertas: 3885010590.

ATR, A Toda Rehabilitación: 3884623567.

Por Una Sonrisa: 3883387464.

Proyecto Puente: 3884157725.

Comedor Bajo el Árbol, en Palpalá: 3886047955.

También se puede contactar a estas instituciones mediante sus redes sociales para consultar qué elementos necesitan, coordinar donaciones o conocer cómo participar en las tareas de asistencia.