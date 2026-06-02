Asistencia a personas en situación de calle - Imagen creada con IA

Las bajas temperaturas comenzaron a sentirse en Jujuy y, con ellas, se profundiza una realidad que las organizaciones sociales observan desde hace meses: el incremento de personas que necesitan ayuda para alimentarse. Desde el grupo solidario "Por Una Sonrisa" aseguran que en el último año prácticamente se duplicó la cantidad de personas asistidas durante sus recorridos nocturnos por distintos sectores de la capital jujeña .

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Embed - "En un año se duplicó la asistencia a personas en situación de calle en Jujuy"

"Pasamos de asistir a unas 60 personas a atender entre 80 y 120 cada jueves" , señaló Eve Pacheco, integrante de la organización, al describir una situación que consideran cada vez más preocupante.

Un fenómeno que ya no alcanza sólo a personas en situación de calle

Uno de los aspectos que más llama la atención a los voluntarios es el cambio en el perfil de quienes solicitan ayuda. Si bien continúan acompañando a personas que viven en la calle, cada vez son más frecuentes los pedidos de familias con dificultades económicas.

Según relataron desde la organización, actualmente reciben consultas y solicitudes de madres solteras, trabajadores informales y hogares que no logran cubrir sus necesidades básicas hasta fin de mes.

La asistencia ya no se limita únicamente a la entrega de un plato de comida durante los recorridos nocturnos. En muchos casos, los voluntarios reúnen alimentos para armar bolsones destinados a familias que atraviesan situaciones económicas complejas.

Recorridos más extensos ante una demanda creciente

El aumento de personas que requieren ayuda obligó al grupo a replantear sus recorridos habituales. Hasta ahora, los voluntarios asistían distintos puntos de la ciudad como barrio San Martín, Hospital de Niños, Pueblo Soria y sectores cercanos a la iglesia de Moreno.

Sin embargo, ante la creciente demanda, anunciaron que ampliarán el circuito para llegar también a zonas como calle Otero y avenida 19 de Abril.

La decisión surge luego de detectar semana tras semana la presencia de nuevas personas que requieren asistencia, especialmente durante las noches más frías.

El trabajo de un grupo pequeño que busca sostener la ayuda

Actualmente, "Por Una Sonrisa" cuenta con entre ocho y diez voluntarios permanentes. Todos los jueves preparan y distribuyen alimentos, además de recibir y clasificar donaciones.

Desde la organización destacan que el equipo se va renovando constantemente debido a cuestiones laborales y personales, aunque siempre aparecen nuevos colaboradores dispuestos a sumarse.

"Nosotros tratamos de aliviar un poco la situación que atraviesan las familias, aunque sabemos que muchas veces no alcanza", expresó Pacheco.

Grupo solidario "Por una Sonrisa" - Jujuy Grupo solidario "Por una Sonrisa" - Jujuy

Convocan a donar ropa, calzado y alimentos

Con la llegada del invierno, las necesidades también cambian. Por eso, la organización lanzó una campaña para reunir ropa de abrigo, calzado —principalmente para hombres— y alimentos no perecederos que permitan sostener la preparación de comidas semanales.

Además, impulsan una rifa solidaria que será sorteada el próximo 20 de junio y cuyos fondos estarán destinados a continuar con las tareas de asistencia.

Quienes deseen colaborar pueden contactarse a través de las redes sociales de "Por Una Sonrisa" o comunicarse al número 388-4679094 para realizar donaciones o sumarse como voluntarios.