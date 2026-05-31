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31 de mayo de 2026 - 16:52
Solidaridad.

Una rifa para abrigar corazones: buscan comprar zapatillas para gente en situación de calle de Jujuy

Voluntarios lanzaron una rifa solidaria destinada a recaudar fondos para ayudar a personas en situación de calle de Jujuy ante el frío.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
Personas en situación de calle.

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Se trata de "Por Una Sonrisa", una organización integrada por personas que, de manera completamente voluntaria, recorren las calles para brindar comida, acompañamiento y contención a quienes viven en situación de calle. Con la llegada del invierno, las necesidades se multiplican. Muchas personas enfrentan las noches más frías sin un hogar, sin abrigo adecuado y, en muchos casos, con calzado deteriorado o inexistente.

Personas en situación de calle.
Personas en situación de calle.

Personas en situación de calle.

Por ese motivo, el grupo lanzó una Rifa Solidaria que se realizará el próximo 20 de junio a las 15 horas a través de su página de Facebook. El objetivo principal es recaudar fondos para comprar zapatillas destinadas a las personas que asisten habitualmente.

Cómo colaborar con la rifa

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Rifa solidaria para personas en situaci&oacute;n de calle de Jujuy.

Rifa solidaria para personas en situación de calle de Jujuy.

"Queremos adquirir elementos fundamentales para quienes viven en la calle, principalmente calzados. También evaluamos conseguir gorros, bufandas de segunda mano y otros elementos que ayuden a enfrentar el frío", explicaron desde la organización.

Además, parte de lo recaudado podría destinarse a la compra de mercadería para el comedor comunitario y elementos de cocina que permiten sostener las actividades solidarias que realizan semana tras semana. Detrás de cada plato de comida entregado y de cada abrigo compartido hay gente que dedica tiempo, esfuerzo y recursos para acompañar a quienes atraviesan momentos difíciles. Ahora necesitan de la ayuda de toda la comunidad para seguir tendiendo una mano.

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Ayuda a personas en situaci&oacute;n de calle.

Ayuda a personas en situación de calle.

En tiempos donde las necesidades crecen y el frío golpea con dureza, cada aporte puede convertirse en una zapatilla nueva, una comida caliente o una esperanza para alguien que la necesita.

Quienes deseen colaborar pueden comunicarse al siguiente número de teléfono: 3884679094.

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