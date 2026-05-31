Día Mundial Sin Tabaco: dónde pedir ayuda en Jujuy

Cada 31 de mayo se conmemora el Día Mundial Sin Tabaco , una iniciativa que busca concientizar sobre los riesgos del consumo de tabaco y promover políticas eficaces para reducir su uso. En Argentina, el tabaquismo sigue siendo una de las principales causas de enfermedades prevenibles y muertes prematuras.

Jujuy. Habrá una jornada de concientización sobre el Día Mundial sin Tabaco

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Según datos de la OMS, más de 8 millones de personas fallecen cada año como consecuencia del tabaco, de las cuales 1,2 millones son no fumadores expuestos al humo ajeno.

El lema del Día Mundial Sin Tabaco de 2026 es "Desenmascaremos su atractivo: combatamos la adicción al tabaco y a la nicotina".

Coordinada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), esta campaña global del 31 de mayo se enfoca de manera urgente en denunciar las agresivas estrategias comerciales e "innovaciones" tecnológicas que las grandes corporaciones utilizan para captar a las nuevas generaciones.

La iniciativa expone cómo el uso de envoltorios llamativos, publicidad digital engañosa y atractivos sabores artificiales en dispositivos modernos (como cigarrillos electrónicos, bolsas de nicotina y versiones sintéticas) son diseñados intencionadamente para enganchar a los adolescentes en un ciclo de dependencia temprana muy difícil de romper.

¿Por qué se celebra el Día Mundial sin tabaco?

Se trata de disuadir a las personas del consumo del tabaco en todas sus formas. Asimismo, evidenciar las prácticas comerciales de las empresas tabacaleras para incitar al consumo de tabaco y divulgar las actividades de la OMS en la lucha contra el tabaquismo.

¿Por qué el tabaco es perjudicial para todos?

Día Mundial sin Tabaco Día Mundial sin Tabaco

El consumo de tabaco mata cada año a casi 6 millones de personas, una cifra que se estima aumentará hasta más de 8 millones de fallecimientos anuales para el 2030 si no se intensifican las medidas para contrarrestarlo.

El tabaco es perjudicial para todos: causa enfermedades, muertes, empobrece a las familias y debilita las economías nacionales, por el aumento del gasto sanitario.

Además, en el cultivo del tabaco se usan grandes cantidades de plaguicidas y fertilizantes tóxicos que contaminan el agua y causan desertificación.

Teléfonos y lugares disponibles para pedir ayuda en Jujuy

-Ante una situación de riesgo llamar al SAME 107.

-Si tenés problemas de consumo problemático de sustancias o necesidad de trabajar en tu salud mental podés acercarte a cualquier Centro de Atención Primaria de la Salud, Dispositivo de Abordaje Territorial más cercano o el Umbral en capital.

-Atención telefónica de Salud Mental las 24hs 0800 888 4767: un operador atenderá y dará aviso al psicólogo de guardia quien llamará al consultante vía telefónica. Consulta, orientación, contención y coordinación para inicio de seguimiento y/o tratamiento. Emergencias en salud mental del Same 107 también cuenta con un equipo psicosocial para asistencia.

-Guardia de Salud Mental en hospital Wenceslao Gallardo (Palpalá).

-Guardia de Salud Mental del hospital Pablo Soria.

-Secretaría de Salud Mental y Adicciones del Ministerio de Salud 4245541.

- Ingresando a este link y haciendo click en el botón de Salud Mental.