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31 de mayo de 2026 - 08:50
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Alerta en el Mundial 2026: tormentas, rayos y tornados preocupan a la FIFA

Las sedes de Estados Unidos, México y Canadá estarán expuestas a alertas por fenómenos meteorológicos extremos durante la Copa del Mundo.

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Cristian Almazán
Por  Cristian Almazán
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A pocos días del inicio del Mundial 2026, la FIFA enfrenta un desafío que va mucho más allá del fútbol. Las condiciones climáticas previstas para junio y julio en América del Norte mantienen en alerta a los organizadores debido al riesgo de tormentas severas, actividad eléctrica, granizo, inundaciones repentinas e incluso tornados.

Las 16 sedes distribuidas entre Estados Unidos, México y Canadá se encuentran en regiones donde este tipo de fenómenos son habituales durante el verano boreal, lo que obliga a extremar las medidas de prevención y seguridad para proteger a jugadores, cuerpos técnicos y miles de espectadores.

El protocolo que podría detener partidos en cualquier momento

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Uno de los principales focos de preocupación es la actividad eléctrica. De acuerdo con las normas de seguridad vigentes en Estados Unidos, cualquier descarga eléctrica o trueno detectado dentro de un radio de 16 kilómetros de un estadio obliga a suspender inmediatamente el encuentro.

La reanudación solo podrá producirse después de 30 minutos sin actividad eléctrica. Si se registra un nuevo rayo o trueno durante ese período, el conteo vuelve a comenzar desde cero.

Para el Mundial, la FIFA contará con equipos especializados de meteorólogos que monitorearán en tiempo real radares Doppler y sistemas de detección de rayos para anticipar posibles riesgos y coordinar eventuales evacuaciones.

Este protocolo ya fue aplicado durante el Mundial de Clubes 2025, cuando un partido entre Boca Juniors y Auckland City debió interrumpirse durante casi dos horas debido a una tormenta eléctrica.

Tornados y tormentas severas: la amenaza más temida

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Además de las lluvias intensas y el granizo, los expertos advierten sobre la posibilidad de tornados en algunas de las sedes ubicadas dentro del denominado "Corredor de los Tornados" de Estados Unidos.

Las ciudades de Kansas City y Dallas, donde la Selección Argentina disputará parte de la fase de grupos, se encuentran dentro de una de las zonas con mayor actividad tornádica del planeta.

En caso de detectarse la formación de un tornado cercano, los protocolos contemplan evacuaciones urgentes hacia sectores protegidos de hormigón dentro de los estadios, una operación que podría involucrar a decenas de miles de personas en pocos minutos.

Los meteorólogos señalan que la combinación de aire cálido y húmedo proveniente del Golfo de México con masas de aire frío genera condiciones ideales para el desarrollo de superceldas, tormentas capaces de producir vientos destructivos, granizo de gran tamaño y tornados de gran intensidad.

Mientras las selecciones ultiman detalles para el inicio del torneo, la FIFA también sigue de cerca otro rival inesperado: una atmósfera que promete poner a prueba la organización y la seguridad del evento deportivo más importante del planeta.

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