PSG hizo historia y se consagró bicampeón de la Champions League

El equipo de Luis Enrique volvió a levantar la Orejona tras vencer al Arsenal y se convirtió en el primer club, fuera del Real Madrid, en ganar dos Champions consecutivas en más de tres décadas.

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El Paris Saint-Germain sigue escribiendo las páginas más gloriosas de su historia. Tras superar al Arsenal en la final de la UEFA Champions League 2026, el conjunto francés conquistó su segundo título consecutivo y se metió en una lista reservada para los gigantes del fútbol europeo.

El equipo dirigido por Luis Enrique revalidó la corona obtenida la temporada pasada y alcanzó un logro que pocos clubes consiguieron desde la creación del torneo: ganar la Champions League en años consecutivos.

Luis Enrique.

Con esta consagración, el PSG se convirtió en el octavo club en la historia en lograr al menos dos títulos consecutivos en la máxima competición europea.

Antes del conjunto parisino, sólo lo habían conseguido Real Madrid, Benfica, Inter de Milán, Ajax, Bayern Múnich, Liverpool, Nottingham Forest y Milan.

La mayoría de estos hitos se produjeron durante las primeras décadas del torneo, cuando era conocida como Copa de Europa. Entre ellos sobresalen el pentacampeonato inicial de Real Madrid y los tricampeonatos obtenidos por Ajax y Bayern Múnich en los años setenta.

Un logro que no se veía desde hace más de 30 años

Desde la transformación de la Copa de Europa en UEFA Champions League en 1992, repetir el título se convirtió en una tarea extremadamente difícil.

Antes de la irrupción del PSG, el único equipo que había conseguido defender exitosamente la corona había sido el Real Madrid, que ganó tres títulos consecutivos entre 2016 y 2018.

Los cambios en el recorrido del transporte público en San Salvador de Jujuy se darán a partir del 16 de diciembre. (22) PSG vs Arsenal

Si se excluye al conjunto español, el club parisino se transformó en el primer bicampeón europeo desde el Milan de finales de los años 80, que conquistó las ediciones de 1989 y 1990.

Con una generación liderada por Luis Enrique y un plantel consolidado, PSG no solo confirmó su dominio en Francia, sino que también comenzó a construir una nueva era en el fútbol europeo, con la ambición de seguir ampliando su legado en la Champions League.