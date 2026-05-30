Crece la preocupación en la Selección Argentina por Leandro Paredes

El mediocampista de la Selección Argentina arrastra una lesión muscular en el isquiotibial y se perdería los amistosos ante Honduras e Islandia. Lionel Scaloni sigue de cerca su evolución a pocos días del estreno frente a Argelia.

Deportes. Mundial 2026: qué opinan los jujeños de la lista de la Selección

La Selección Argentina encendió las alarmas a solo 17 días de su debut en el Mundial 2026. Leandro Paredes sufrió una lesión muscular en el isquiotibial y su presencia en el primer partido del equipo de Lionel Scaloni frente a Argelia quedó envuelta en incertidumbre.

Según trascendió en las últimas horas, los estudios médicos realizados al volante de Boca confirmaron la dolencia que ya venía arrastrando antes de la eliminación del Xeneize en la Copa Libertadores. Como consecuencia, quedaría descartado para los amistosos de preparación ante Honduras e Islandia.

Leandro Paredes - Boca Juniors Leandro Paredes, capitán de Boca Juniors.

Paredes disputó los 90 minutos en la derrota de Boca ante Universidad Católica pese a sufrir una sobrecarga muscular. Tras el encuentro, el propio futbolista admitió que jugó lesionado debido a la importancia del partido.

Ahora, el cuerpo técnico de la Albiceleste aguardará su recuperación en Estados Unidos para determinar si podrá llegar en condiciones al estreno mundialista del próximo 16 de junio en Kansas.

La situación del mediocampista se suma a la de otros futbolistas que llegan con molestias físicas, entre ellos Lionel Messi, Cristian Romero, Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Emiliano Martínez, Nicolás González y Nico Paz.

Las alternativas que maneja la Selección Argentina

El reglamento de la FIFA permite realizar modificaciones en la lista definitiva hasta 24 horas antes del debut, siempre que se trate de una lesión grave y que el reemplazante forme parte de la nómina preliminar de 55 jugadores.

Ante una eventual baja, Scaloni cuenta con varias alternativas en la mitad de la cancha. Entre los principales candidatos aparecen Guido Rodríguez, Alan Varela, Máximo Perrone, Nicolás Domínguez y Ezequiel Fernández, además de otros nombres incluidos en la lista de reserva.

Por el momento, la intención del cuerpo técnico es esperar la evolución de Paredes antes de tomar una decisión definitiva.

Argentina comenzará la defensa del título mundial el 16 de junio frente a Argelia. Luego enfrentará a Austria el 22 de junio y cerrará la fase de grupos ante Jordania el 27.