Lionel Scaloni analiza dos posibles sorpresas en la lista de 26 de la Selección argentina

Faltan solo cinco días para que la Selección argentina dé a conocer la lista definitiva de 26 futbolistas confeccionada por Lionel Scaloni que irá a EE.UU para defender el título mundial . En ese marco, la disputa por un lugar sigue abierta hasta el final, condicionada por lesiones , rendimientos recientes y referentes históricos que aún mantienen su peso.

Deportes. El futbolista que aún no debutó con Lionel Scaloni y podría meterse como sorpresa en el Mundial

En este escenario, el DT deberá depurar la nómina inicial de 55 jugadores ya difundida, con plazo límite hasta el 1° de junio .

En concreto, hay dos jugadores que partían desde un lugar de menor peso en la consideración inicial, pero que hoy aparecen con posibilidades concretas de integrarse a la lista definitiva : Emiliano Buendía y Matías Soulé .

Los volantes ofensivos del Aston Villa y la Roma sostuvieron un buen nivel a lo largo de toda la temporada, lo que les permitió posicionarse como candidatos a la convocatoria , aunque dentro del plantel argentino compiten con otras opciones de gran jerarquía . De todos modos, la decisión final sobre su citación quedará en manos del cuerpo técnico .

“Hay dos jugadores que tranquilamente pueden pasar de estar hoy en la fila del check-in a directamente arriba del avión. No sé si los dos, pero puede llegar a ser uno de los dos. Buendía y Soulé tienen chances reales de meterse entre los 26”, detallaron en el canal ESPN.

Emiliano Buendía y Matías Soulé hacen fuerza por ser incluidos en la nómina mundialista.

Y agregaron: “Soulé es alguien que hubiese sido convocado por Scaloni en la última fecha FIFA de marzo, pero estaba lesionado. Desde que volvió de esa lesión, jugó 7 partidos de titular en la Roma, que se clasificó a la Champions League. La información es que no debe ser una sorpresa si Soulé figura en la lista. Ambos están muy bien considerados”.

Mensajes, emoción y rendimiento: el impulso de Soulé

“Buen viaje loquito te amo nos vemos pronto”, escribió Agustín Malvano, hermano de Soulé, junto a una imagen publicada en sus historias de Instagram. El mensaje de despedida, con tono afectuoso y promesa de reencuentro cercano, dejó abierta la duda: ¿el próximo cruce será en Estados Unidos durante el Mundial o directamente en Roma?

Con 7 goles y 8 asistencias en 42 partidos con la camiseta del conjunto italiano, el ex Juventus se ilusiona con pelear un lugar en la Copa del Mundo defendiendo la camiseta albiceleste.

Matías Soulé compartió un mensaje afectuoso con Agustín Malvano en redes sociales, horas antes de que se diera a conocer la lista de la selección argentina para el Mundial.

El jugador nacido en Mar del Plata, distinguido como el mejor futbolista de la final europea, expresó tras la consagración: “Ni en mis mejores sueños me hubiera imaginado esto. Me costó mucho llegar hasta acá, tener esta oportunidad que me he ganado con tanto trabajo, para poder disfrutar hoy de esto. Estoy muy feliz de haber podido ayudar al equipo, por el gol, por la asistencia. La verdad que todos y cada uno de miembros de este club merece una noche como esta”. En la presente temporada registró 11 tantos en 53 partidos disputados.

Ezeiza ya trabaja con varios nombres confirmados

Por el momento, en el predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza se presentaron Nahuel Molina (Atlético de Madrid), Cristian Romero (Tottenham), Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella), Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Nicolás González (Atlético de Madrid), Giuliano Simeone (Atlético de Madrid) y Thiago Almada (Atlético de Madrid), con el objetivo de iniciar la preparación tras haber sido cedidos por sus clubes.

Las dos sorpresas que evalúa Lionel Scaloni.

Por otro lado, desde otro sector del campo de trabajo señalaron: “Hay una preocupación concreta en los laterales. Y la lupa está sobre Marcos Acuña. Esto no quiere decir que porque están en preembarque tanto Gonzalo Montiel como Acuña sean subidos al avión y los exijan allí en Estados Unidos a la espera de una decisión final. No nos tendrá que sorprender si hay algún campeón del mundo que ni siquiera se suba al avión entre los 26. En eso está Scaloni, tratando de dejar el corazón en la mesita de luz y afinando el lápiz”.

Giay se suma a la lista de Scaloni para la gira previa al Mundial 2026

Se confirmó que Agustín Giay fue incorporado este martes a la nómina de Lionel Scaloni para la gira de amistosos previa al Mundial 2026. El lateral derecho de Palmeiras se convertirá en el séptimo futbolista citado para los encuentros ante Honduras e Islandia.

Por lo pronto, en el predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza se hicieron presentes parte del plantel.

El defensor de 22 años, formado en San Lorenzo, viajará mañana junto a José Manuel López, una vez que el Verdao finalice la fase de grupos de la Copa Libertadores frente a Junior de Colombia.