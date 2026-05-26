Lesionados en la Selección Argentina: un médico reveló el factor clave que preocupa

La Selección Argentina atraviesa días de preocupación por el estado físico de varios futbolistas importantes de cara al Mundial 2026. Lionel Messi, Emiliano “Dibu” Martínez, Cristian “Cuti” Romero, Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Nicolás González, Marcos Acuña y Nico Paz aparecen entre los nombres que son seguidos de cerca por el cuerpo técnico.

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En medio de este panorama, Ricardo Iriel, médico deportólogo que viaja con el plantel de River cuando el equipo juega en el exterior, analizó qué factores pueden provocar lesiones en futbolistas de alto rendimiento y advirtió sobre los riesgos de apurar los tiempos de recuperación.

Iriel explicó que una lesión no siempre responde a un solo motivo, sino que puede estar vinculada a distintos factores que se combinan en deportistas sometidos a una gran exigencia.

“ El estrés lo podemos tomar desde tres puntos de vista. Desde el punto de vista de lo emocional, que habitualmente es el 50-60%; desde el punto de vista de las cargas físicas, recordemos que son atletas de alto rendimiento y están hasta ayer compitiendo, también eso hace que ellos sufran lesiones”, señaló.

El médico también sumó un tercer elemento: la cuestión postural. Según explicó, algunos jugadores arrastran antecedentes físicos que pueden repetirse con el tiempo, como ocurre con las distensiones musculares.

Messi y Dibu Martínez, dos casos diferentes

Uno de los nombres que más atención genera es Lionel Messi. Los estudios médicos realizados por Inter Miami confirmaron que el capitán argentino padece una sobrecarga asociada a fatiga muscular en el isquiotibial de la pierna izquierda. La molestia encendió las alarmas, aunque no se trataría de una lesión grave.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AtaqueFutbolero/status/2058714291394523552&partner=&hide_thread=false Lionel Messi PIDIÓ EL CAMBIO en Inter Miami y SE FUE DIRECTO AL VESTUARIO, con una molestia física.



Que no sea nada, por favor. pic.twitter.com/8gxoDrZhh0 — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) May 25, 2026

Sobre el caso de Messi, Iriel remarcó que hay que considerar el desgaste acumulado por la edad, los golpes y la exigencia de la competencia.

“En cuanto a Lionel Messi, ya los años, los golpes, las exigencias y un montón de cosas más hacen que esa sobrecarga de isquios la esté padeciendo en estos momentos. Pero eso no implica que no pueda llegar, en el caso de Leo Messi, casi en óptimo estado al primer partido mundial”, sostuvo.

El otro caso que preocupa es el de Emiliano “Dibu” Martínez, quien sufrió una lesión en el dedo anular de la mano derecha. Según trascendió, se trata de una pequeña fractura o fisura que no requeriría cirugía, aunque demandará días de recuperación.

“El tema de Martínez fue una cosa rara, fracturarse el dedo anular. En realidad es una fisura, no es una fractura completa. Fue un hecho fortuito”, explicó Iriel.

Lesion de Dibu Martinez

El riesgo de volver antes de tiempo

El médico deportólogo fue claro al advertir sobre lo que puede pasar si un futbolista regresa a la competencia sin haber completado correctamente su recuperación. “El riesgo es sobre lesionarse. Se van a lesionar sobre lesión y esa lesión va a ser más complicada que la primera”, afirmó.

En ese sentido, Iriel indicó que el problema no solo está en la lesión puntual, sino también en el contexto general de los futbolistas, que llegan con partidos recientes, entrenamientos y una fuerte carga emocional por lo que representa jugar un Mundial.

“Es la sobrecarga porque, repito, ayer terminaron de jugar algunos. O sea, están jugando, en estos momentos seguramente alguno está entrenando. Entonces, eso hace, más la cuestión emocional, que haya una sobrecarga, un estrés más generalizado aún”, expresó.

Los otros lesionados que sigue Scaloni

Además de Messi y Dibu Martínez, hay otros futbolistas que son observados de cerca por Lionel Scaloni y su cuerpo técnico.

Cristian “Cuti” Romero arrastra una lesión ligamentaria en su pierna derecha y llegaría con lo justo para el primer partido ante Argelia. Nahuel Molina y Gonzalo Montiel padecen desgarros musculares grado 1 y trabajan contrarreloj para recuperarse.

Nicolás González también sufrió un desgarro y su evolución es seguida de cerca por su historial físico. Marcos Acuña llega al límite por una sobrecarga en el isquiotibial, mientras que Nico Paz acarrea una contusión en la rodilla.

El panorama obliga a la Selección Argentina a monitorear cada caso con cautela. La prioridad pasa por no acelerar procesos y evitar que una molestia menor se transforme en una lesión más compleja justo antes del inicio del Mundial.