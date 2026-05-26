Mundial 2026: así es el búnker donde entrenará la Selección Argentina

El bunker de la Selección Argentina para el Mundial 2026

La Selección Argentina ya tiene definido su búnker para el Mundial 2026 . La FIFA confirmó los campamentos de las 48 selecciones participantes y la Albiceleste utilizará como base el Compass Minerals National Performance Center , un moderno centro de entrenamiento perteneciente a Sporting Kansas City , franquicia de la MLS.

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El predio elegido por el cuerpo técnico argentino está ubicado en Kansas City , una ciudad estratégica por su posición geográfica dentro de Estados Unidos. La intención de la FIFA es reducir la cantidad de viajes durante la competencia, y por eso Kansas City aparece como una sede clave para varias delegaciones.

El bunker de la Selección Argentina para el Mundial 2026

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Argentina debutará frente a Argelia el martes 16 de junio en el estadio Arrowhead, en Kansas City, Misuri. Luego jugará sus siguientes partidos en Dallas: el lunes 22 de junio ante Austria y el sábado 27 frente a Jordania.En ambos casos, el traslado desde Kansas City demandaría cerca de dos horas de vuelo.

Cuándo se instalaría la Selección

La idea del cuerpo técnico es que la Selección argentina se instale en Kansas City desde principios de junio, incluso antes de los amistosos preparatorios. Esos encuentros serían ante México y Honduras, con sedes tentativas en Las Vegas y Miami. De esta manera, la Scaloneta buscará llegar con tiempo de adaptación al clima, los traslados y las condiciones de entrenamiento del Mundial.

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Cómo es el búnker de la Scaloneta

El Compass Minerals National Performance Center combina tecnología de elite, infraestructura de primer nivel y servicios médicos de avanzada. El complejo fue diseñado para recibir a clubes profesionales y selecciones nacionales, y se convirtió en uno de los centros futbolísticos más desarrollados de Estados Unidos.

Allí también funcionan el Centro Nacional de Formación de Entrenadores de la United States Soccer Federation y el Centro de Medicina Deportiva de Children’s Mercy Kansas City. Entre las principales características del predio se destacan sus cinco canchas de última generación.

El bunker de la Selección Argentina para el Mundial 2026 El bunker de la Selección Argentina para el Mundial 2026

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El complejo cuenta con el denominado “SuperPitch”, una estructura compuesta por tres campos reglamentarios ubicados uno junto al otro. Además, dispone de dos canchas de césped sintético con iluminación LED. También tiene un pabellón elevado para entrenadores, con aulas, posiciones para cámaras y una terraza de observación.

Alto rendimiento para la Selección argentina en el Mundial 2026

El centro posee un Sports Performance Lab equipado con oficinas de neuropsicología, cámaras hiperbáricas, laboratorio de crioterapia, salas de recuperación, suites de masajes, plataformas de análisis de fuerza, cámaras ambientales y consultorios médicos especializados.

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Todo está orientado al alto rendimiento y a la recuperación física de los futbolistas. Además, el gimnasio de rendimiento deportivo tiene casi 1.200 metros cuadrados e integra áreas de césped sintético y equipamiento de última tecnología.

Un centro pensado para entrenadores y selecciones

El predio también dispone de un centro educativo para entrenadores, con vestuarios, aulas modulares, salas de trabajo grupal y espacios para seminarios y conferencias. “Este lugar fue construido específicamente para la formación de entrenadores. Es la primera instalación de este tipo en nuestra era”, destacó Scott Flood, responsable de programas de coaching de US Soccer.

Con este centro como base, la Selección argentina buscará preparar de la mejor manera su participación en el Mundial 2026, donde intentará defender el título conseguido en Qatar 2022.

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