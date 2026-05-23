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23 de mayo de 2026 - 16:38
Jujuy.

Un jujeño completó el álbum del Mundial 2026 en dos semanas: "Cumplí un sueño"

Mauricio Assaff tiene 26 años, es jujeño, y desde 2006 llena álbumes mundialistas. Tiene completos todos los de las Copas del Mundo de Messi y Cristiano Ronaldo.

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Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Mauricio, jujeño qeu completó el álbum del Mundial (1)

El álbum del Mundial 2026 fue completado en dos semanas por Mauricio Assaff, un jujeño de 26 años, fanático de River, que desde chico colecciona figuritas mundialistas y tiene completos todos los álbumes de las Copas del Mundo que jugaron Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. La experiencia la vivió junto a su hermano y la definió como un sueño familiar: “Cumplí un sueño que tenía de nene”.

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Un álbum completado en familia

Mauricio contó que el álbum del Mundial 2026 lo completó en dos semanas aproximadamente, pero remarcó que lo más importante fue haber compartido el proceso con su familia.

“Lo hice en familia con mi hermano”, expresó, al recordar cómo fueron buscando figuritas, cambiando repetidas y siguiendo una tradición que mantiene desde hace años.

El joven jujeño completa álbumes del Mundial desde 2006 y conserva todos los de las Copas del Mundo que disputaron Messi y Cristiano Ronaldo. Para él, cada álbum representa una parte de su historia como fanático del fútbol.

Mauricio, jujeño qeu completó el álbum del Mundial (2)

La figurita que no aparecía

La última figurita que le faltaba fue una de las más difíciles de conseguir. Se trataba de Bradley Barcola, jugador de Francia, y durante varios días pareció imposible encontrarla.

“La última figurita que me faltaba no quería aparecer por ningún lado”, contó Mauricio.

Según relató, se cruzaba con personas que tenían mazos de figuritas para cambiar, pero nadie tenía justo esa. En un momento, apareció alguien que sí la tenía y le ofreció dársela, aunque el intercambio no se pudo concretar.

Finalmente, la figurita apareció en manos de otra persona que tenía un mazo grande de repetidas. Ese intercambio le permitió cerrar el álbum después de un mes de búsqueda.

Album de figus completo (1)

Messi, Valverde y las repetidas

Entre las figuritas que más veces le tocaron, Mauricio mencionó a Federico Valverde, de Uruguay, además de varios jugadores de Holanda y México. “Hay figuritas que debo tener hasta cinco veces”, dijo entre risas.

Su figurita favorita no fue una sorpresa: eligió la de Lionel Messi, el jugador que marcó varias generaciones de mundiales y que también forma parte de todos los álbumes que completó desde chico.

Cuánto gastó para completarlo

Para llenar el álbum del Mundial 2026, Mauricio abrió aproximadamente 150 sobres y calculó que gastó alrededor de $300.000.

Aseguró que no tenía una cábala para abrir los paquetes, aunque sí recordó una anécdota con su hermano: un día compró una caja y le pidió que no tocara los sobres hasta que él volviera del trabajo.

image

“Se terminó”: el festejo por la última figurita

El momento de pegar la última figurita fue uno de los más emocionantes. Mauricio contó que, cuando finalmente consiguió la de Barcola, lo vivió con una mezcla de alivio, felicidad y emoción.

“Fue una satisfacción tremenda”, expresó. Junto a su hermano, celebraron como si fuera un gol. “Nos abrazamos y festejamos eufóricamente. Dijimos: ‘Se terminó’”, relató.

Después fueron a la casa de su abuela para pegar la última figurita. Para Mauricio, ese cierre tuvo un valor especial porque unió fútbol, familia y recuerdos de la infancia.

“Fue pura satisfacción, se cumplió el sueño de un nene”, resumió.

Embed - MAURICIO ASSAFF - FANÁTICO DE RIVER COLECCIONA CAMISETAS Y COMPLETÓ EL ÁLBUM DEL MUNDIAL 2026

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