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22 de mayo de 2026 - 19:55
Mundial 2026

La previa del Mundial 2026 ya se vive en Kansas City y los argentinos son protagonistas

A días del Mundial, un restaurante argentino en Kansas City se llenó de banderas y sueña con recibir a la Scaloneta.

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Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Los Hornos - Restaurante Argentino en kansas .- Imagen generada con IA&nbsp;

Los Hornos - Restaurante Argentino en kansas .- Imagen generada con IA 

A menos de 20 días del Mundial, la ansiedad ya se siente en Kansas City, una de las ciudades estadounidenses que recibirá a la Selección argentina durante la competencia. Allí, un restaurante argentino comenzó a convertirse en punto de encuentro para hinchas, periodistas y fanáticos que esperan vivir de cerca la llegada de la Scaloneta.

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Darío Jerez, argentino radicado en Estados Unidos y dueño del restaurante “Los Hornos”, contó a TodoJujuy cómo se vive la previa mundialista en la ciudad donde entrenará el equipo de Lionel Scaloni.

“Capaz Messi ve nuestras banderas”

Con la ilusión de recibir a la Selección, Darío decidió decorar el restaurante con 35 banderas argentinas colocadas en el techo del local, ubicado cerca del aeropuerto de Kansas City. “Está todo lleno de banderas. Es como un banner gigantesco para que sí o sí lo vean cuando pasen”, relató entre risas.

La expectativa crece porque, según explicó, el plantel argentino permanecería cerca de un mes en la ciudad durante el Mundial. “Hoy no lo podemos creer. Vinimos a Kansas City y ahora Argentina va a jugar acá y hacer base acá”, expresó.

Incluso, reconoció que sueña con que Lionel Messi o algún integrante del plantel pase por el restaurante. “Uno piensa: capaz Leo ve el cartel, las banderas… es toda una emoción”, contó.

Embed - Así se vive en Estados Unidos la previa del Mundial 2026

Asado, choripanes y menú especial para los argentinos

Ante la llegada masiva de hinchas y periodistas, el restaurante ya comenzó a preparar promociones y un menú especial con fuerte identidad argentina. “Queremos que el argentino tenga un punto de encuentro”, sostuvo Darío durante la entrevista.

Según adelantó, uno de los productos estrella será el choripán, además de empanadas y carnes asadas al estilo argentino. “Vamos a ir muy fuerte con el chori, las empanadas y todo lo que es carne asada”, detalló. Además, aseguró que intentarán mantener precios accesibles pese al contexto mundialista. “No queremos que porque sea el Mundial una empanada valga tres veces más”, afirmó.

“Si viene la Selección, nadie paga”

La pasión por la Scaloneta llegó a tal punto que ya comenzaron a surgir promesas especiales si los campeones del mundo pasan por el restaurante. “Llegó un cliente y dijo: ‘Si viene la Selección, yo les pago toda la comida’”, reveló Darío.

Entre bromas y emoción, también confesó que mantiene preparado un asado “por las dudas” y que intenta generar contactos para acercarse al plantel argentino. Incluso, el restaurante ya empezó a vincularse con el club Sporting Kansas City, donde entrenará la Selección. “Hicimos un asado para todo el staff del club y ahora nos invitaron a conocer el predio”, comentó.

Mientras la cuenta regresiva avanza, Kansas City empieza a teñirse de celeste y blanco. Y en medio de esa locura mundialista, un restaurante argentino sueña con convertirse en la casa de la Scaloneta en Estados Unidos.

Los futbolistas de La Scaloneta comenzaron a llegar a la ciudad de Filadelfia.

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