El futbolista que aún no debutó con Lionel Scaloni y podría meterse como sorpresa en el Mundial

El jugador que no fue convocado por Lionel Scaloni y podría ser la gran sorpresa para la selección argentina en el Mundial.

Lionel Scaloni se encuentra a pocos días de dar a conocer la lista de 26 futbolistas que desde el 1 de julio se instalarán en Kansas City para iniciar la concentración oficial rumbo al debut en la Copa del Mundo , que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá .

De regreso en la Argentina , su rutina en el predio de la AFA en Ezeiza gira en torno a un mismo objetivo : ajustar los últimos detalles de la nómina en medio de varias situaciones en alerta .

En las anotaciones del cuerpo técnico aparece un punto de atención especial en el lateral derecho , ya que hoy tanto Nahuel Molina como Gonzalo Montiel se encuentran con desgarros . Esta situación obliga a tomar una decisión clave que puede incidir directamente en la confección de la lista definitiva : definir si se incluirán ocho o nueve defensores , en función de la evolución física de estos dos habituales titulares .

Esa resolución , de manera indirecta, también podría repercutir en la distribución de los demás puestos del plantel, afectando tanto a los mediocampistas como a los delanteros que integren la convocatoria final .

En ese contexto, surge un futbolista incluido en la prelista de 55 convocados que podría transformarse en una alternativa clave para cubrir un puesto que hoy genera incertidumbre debido a la condición física de algunos de los elegidos. Se trata de un jugador que aparece como heredero natural del rol que cumplió Juan Foyth en Qatar, con la versatilidad de desempeñarse tanto como defensor central como lateral.

El pampeano llegó al Hamburgo SV de la Bundesliga y reconvirtió su posición en la cancha.

Sin embargo, hay un matiz particular: siempre estuvo en el radar del cuerpo técnico, aunque distintas complicaciones le impidieron concretar una convocatoria hasta el momento. Hablamos de Nicolás Capaldo, exjugador de Boca Juniors, quien hace cinco años dejó el club xeneize para continuar su carrera en Europa y que ahora podría convertirse en una de las sorpresas de la lista final.

Nicolás Capaldo, una opción que gana terreno

La valoración del cuerpo técnico hacia el futbolista nacido en Santa Rosa, La Pampa, se mantuvo constante incluso sin haber sido convocado. Su evolución en el campo, especialmente el cambio de posición que logró desde su llegada a mediados de 2021 al RB Salzburgo, resultó un factor determinante.

Ese crecimiento se profundizó durante la última temporada, luego de que el Hamburgo SV de la Bundesliga alemana lo incorporara por una cifra cercana a los 4,5 millones de euros.

Capaldo durante el Preolímpico 2020.

En la última campaña, en la que el Hamburger SV finalizó en el puesto 13 de la máxima categoría del fútbol alemán, Nicolás Capaldo participó en 26 de los 34 encuentros posibles. Marcó un gol y aportó tres asistencias, aunque el dato más significativo es que fue titular en gran parte de esos partidos, y solo se ausentó en el resto debido a una lesión abdominal que lo mantuvo fuera de competencia durante aproximadamente un mes.

Esa dolencia física que sufrió el mediocampista de 27 años fue la que le impidió ser convocado por Lionel Scaloni para la fecha FIFA de marzo, en la que la selección disputó dos amistosos en La Bombonera frente a Mauritania (2-1) y Zambia (6-0). Era una oportunidad para que el entrenador lo evaluara junto al resto del plantel, pero finalmente quedó desafectado.

Evolución táctica y consolidación en Europa: el presente del mediocampista

La diferencia con el Nicolás Capaldo que el público conoció en su etapa en el Boca Juniors dirigido por Miguel Ángel Russo es notable. Aunque durante su paso por Austria —donde disputó 126 partidos, con 15 goles y 10 asistencias— se desempeñó en gran parte como mediocampista, allí comenzó a ser utilizado también como stopper por derecha dentro de una línea de tres defensores.

En medio de la problemática de los laterales derechos, podría aparecer un comodín en la defensa para sumarse entre los 26 futbolistas.

Con su llegada al Hamburgo, el entrenador Merlin Polzin profundizó esa reubicación táctica, consolidando su función en ese sector del campo para el futbolista surgido del club vinculado a la familia Mac Allister en La Pampa.

Nicolás Capaldo se ha desempeñado de manera habitual por el costado derecho de la defensa, ya sea integrando una línea de tres zagueros o bien con mayor amplitud como lateral-volante, función que ya había ocupado durante su paso por el conjunto xeneize.

La posibilidad de que Nicolás Capaldo ingrese en la nómina definitiva está directamente vinculada al escenario complejo que atraviesan los laterales y al estado físico en que llegarán los marcadores centrales de cara a la Copa del Mundo. Tal como se señaló previamente, se trata de una preocupación importante para el cuerpo técnico encabezado por el oriundo de Pujato en la planificación del plantel.

El jugador que no fue convocado por Lionel Scaloni y podría ser la gran sorpresa para la selección argentina en el Mundial.

Lesiones, desgaste físico y un panorama complejo de cara al Mundial

Con Nahuel Molina en plena recuperación de un desgarro, Gonzalo Montiel recientemente diagnosticado con una ruptura fibrilar y Marcos Acuña terminando la temporada con River Plate al límite físico, el escenario ya se presenta complejo. A eso se suma Nicolás Tagliafico, actualmente de vacaciones tras su último partido con el Olympique Lyon en Francia, y el trabajo específico de Cristian Romero para llegar en plenitud al Mundial luego de su lesión en el Tottenham Hotspur.

Además, Lisandro Martínez arrastra una extensa recuperación tras la rotura de ligamentos sufrida en febrero de 2025, a lo que se agrega una molestia en el sóleo que padeció a comienzos de año. En ese contexto, el panorama general resulta preocupante.

Especialmente si se tiene en cuenta la larga temporada que vienen acumulando los futbolistas en sus respectivos clubes, sumado al fuerte calor que se anticipa por las elevadas temperaturas durante el verano en Estados Unidos.

Lionel Scaloni Lionel Scaloni.

En ese contexto, Nicolás Capaldo permanece a la expectativa. Uno de los competidores directos por un lugar podría ser Agustín Giay, ex San Lorenzo, actualmente titular en el Palmeiras de Abel Ferreira, quien además tuvo minutos en los partidos que disputó la Selección Argentina en marzo, como parte de la preparación previa a la Copa del Mundo.

Mientras Lionel Scaloni ajusta los últimos detalles de la nómina y define cuántos defensores integrarán la delegación rumbo a Estados Unidos, se abre la posibilidad para un jugador que aún no debutó en la Selección Mayor, aunque ya tuvo experiencia con la camiseta albiceleste en la Sub 23 durante el Preolímpico que clasificó a la Argentina a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, finalmente postergados por la pandemia.