Lionel Messi antes del Mundial: "Hay que ilusionarse, pero otros favoritos llegan mejor"

Lionel Messi concedió una entrevista a poco más de un mes del inicio del Mundial y dejó una advertencia sobre la defensa del título obtenido en Qatar 2022 . El capitán de la Selección Argentina de fútbol , quien prácticamente confirmó su presencia en el Mundial 2026 , reconoció que el equipo dirigido por Lionel Scaloni irá en busca de un nuevo título.

No obstante, advirtió que existen otras selecciones que llegan en mejor forma como candidatas. En otro tramo de la entrevista, también destacó el perfil empresarial de su esposa, Antonela Roccuzzo .

“La Selección llega bien. Hoy hay muchos chicos que están pasando por lesiones o falta de ritmo, pero cuando el grupo está junto, quedó demostrado que compite, quiere siempre ganar y deja todo , y hace lo posible para intentar los objetivos. Es un Mundial , sabemos que siempre es complicado por las selecciones que hay”, comentó en el inicio de la entrevista con el Pollo Álvarez .

Y agregó: “Hay que ilusionarse como se ilusiona el argentino cada vez que hay una competición oficial , sea Copa América o Mundial , pero saber que por delante nuestro hay otros favoritos que llegan mejor como a nivel grupo de selección y que esta Argentina siempre va a ir a competir y dar el máximo como lo hizo desde que está este grupo junto".

Lionel Messi habló antes del Mundial.

Al momento de mencionar a los principales aspirantes a levantar el trofeo, el número 10 señaló: “Francia está muy bien otra vez, tiene muchísimos jugadores de un gran nivel. España, Brasil, que si bien hace un tiempito no está en su mejor momento, siempre es candidata y tiene los jugadores para pelear en todas las competiciones oficiales. Después, las mismas de siempre, Alemania, Inglaterra y Portugal, que tiene una selección muy competitiva también. Después aparece alguna sorpresa, cosas raras o que a priori uno no imagina. Hay muchas selecciones de gran nivel".

El capitán de la selección argentina advirtió que otras potencias son candidatas para quedarse con la Copa del Mundo.

Otras selecciones parten como favoritas, según Lionel Messi

En relación con su mentalidad competitiva, su deseo de seguir conquistando títulos y el tramo final de su recorrido con la camiseta de la Selección Argentina, expresó: "Me gusta lo que hago, amo jugar a la pelota y lo voy a hacer hasta que no pueda más. Soy competitivo, me gusta ganar a todo, ni a mis hijos en los jueguitos los dejo ganar a veces, es mi manera de ser y lo que me llevó a conseguir todo lo que conseguí también. A veces es feo porque realmente me cuesta perder, no sé perder. Pero también me llevó a ser quien soy. Todos mis hijos son competitivos y quieren ganar, Ciro es medio parecido a mí, que no le gusta perder".

Lionel Messi brindó una entrevista a poco más de un mes del debut de la selección argentina en la Copa del Mundo.

Luego, expresó optimismo respecto de las nuevas generaciones que vestirán la camiseta de la Selección Argentina en el futuro: “Hay recambio todavía. Si bien hay jugadores que van a dejar de estar, hay muchos jóvenes que van a jugar su segundo Mundial, ya tienen muchísimos partidos encima y siguen siendo jóvenes. Quedó demostrado en este tiempo que siguen apareciendo y habiendo chicos que vienen de abajo con muchas ganas y fuerza. Va a quedar un grupo grande y fuerte cuando se termine esta etapa de Mundial y se inicie otra. La gran mayoría seguirá estando”.

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Competitividad y mentalidad en la etapa final de su carrera

En cuanto a la posibilidad de que Lionel Scaloni continúe al frente del equipo tras la Copa del Mundo, manifestó: “Pasa por lo que pretenda y quiera. Por ahí quiere seguir o decide tener nuevos desafíos, quiere probar otras cosas. Nunca estuvo en un equipo día a día, arrancó con la Selección directamente. Capaz quiera probar otra cosa, pero hablo por opinar nomás. Por lo que viví, la experiencia y lo que veo, es el mejor para que se quede. Si se va, será difícil para el que viene también tener las ganas, que se atreva y asumir el compromiso de la Selección después de todo lo que se hizo en este recorrido y camada. Sobre todo porque somos un país que exige, que quiere resultados y no se bancan los procesos, a la mínima queremos cambiar todo”.

Messi se refirió a la posibilidad de que Scaloni continúe en la Selección después del Mundial.

Y anticipó: “Ojalá sea corto, pero vamos a tener que pasar un proceso de renovación en la idea que quiera el nuevo técnico, si es que se va Scaloni. Pero son todas suposiciones”.

Lionel Messi abordó otros tres temas centrales en una entrevista reciente: su vínculo con el piloto argentino Franco Colapinto, la posibilidad de presencia de Neymar en el próximo Mundial y su histórica rivalidad con Cristiano Ronaldo.

Lionel Messi, sobre Franco Colapinto: el crecimiento de una nueva promesa

En relación con Colapinto, el capitán de la Selección Argentina explicó que el primer contacto entre ambos se dio recientemente, cuando coincidieron en un entrenamiento. Destacó el gesto previo del piloto, quien le había enviado un casco y expresado su admiración, además de mencionar que compartían conocidos en común. Messi valoró el encuentro y describió al joven deportista como alguien con gran potencial y una fuerte personalidad competitiva.

Su encuentro con Franco Colapinto.

Sin embargo, evitó dar recomendaciones directas, al considerar que cada atleta debe atravesar su propio proceso de crecimiento. En ese sentido, remarcó la importancia de la experiencia personal, de aprender a base de aciertos y errores, y de estar preparado para la exposición pública, que implica tanto reconocimiento como críticas. También subrayó el rol del entorno cercano, especialmente en los momentos difíciles, como un factor clave para sostener la carrera y atravesar las etapas de mayor presión.

Neymar y el deseo de verlo en la copa del mundo

Sobre Neymar, Messi se mostró afectuoso y esperanzado respecto de su posible participación en la Copa del Mundo. Señaló que mantiene una relación de amistad de larga data con el delantero brasileño y que le gustaría verlo en el torneo, tanto por lo que representa para Brasil como para el fútbol en general.

Messi dijo que le gustaría ver a Neymar en el Mundial.

Lo describió como un jugador de enorme talento y personalidad auténtica, destacando su forma de ser descontracturada y su manera de vivir el deporte y la vida con naturalidad. También reconoció que mantienen contacto ocasional, reforzando el vínculo personal que los une desde hace años.

La histórica rivalidad con cristiano ronaldo

Finalmente, al referirse a su recordada rivalidad deportiva con Cristiano Ronaldo, Messi contextualizó el enfrentamiento dentro de la competencia habitual entre clubes y selecciones.

Explicó que la disputa se dio principalmente por los escenarios en los que cada uno jugaba —Barcelona y Real Madrid—, lo que alimentó una fuerte rivalidad colectiva tanto como individual. Señaló que esa competencia fue impulsada por el entorno del fútbol y la comparación constante entre figuras.

Su histórica rivalidad con Cristiano Ronaldo.

Con el paso del tiempo, ambos futbolistas lograron consolidar trayectorias destacadas que intensificaron aún más esa rivalidad deportiva, aunque sin una relación personal cercana más allá de los cruces ocasionales en partidos o eventos. Messi enfatizó que siempre se trató de una competencia dentro del juego, ampliamente disfrutada por los hinchas, más allá de la preferencia por uno u otro jugador.