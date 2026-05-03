Lionel Messi llegó al GP de Miami para ver a Franco Colapinto y revolucionó la previa

Lionel Messi llegó este domingo al circuito del Gran Premio de Miami de Fórmula 1 junto a Antonela Roccuzzo y sus hijos Thiago, Mateo y Ciro , en una visita que revolucionó la previa de la carrera y que tuvo como gran condimento el encuentro con Franco Colapinto .

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El capitán de la Selección argentina y figura del Inter Miami se mostró distendido en el paddock, saludó al piloto argentino y compartió un momento familiar en uno de los eventos deportivos más convocantes del fin de semana. La presencia de Messi no pasó desapercibida: cámaras, fanáticos y protagonistas de la F1 estuvieron atentos a cada movimiento del rosarino.

La llegada de Messi al GP de Miami tuvo todos los ingredientes para volverse viral: la familia completa, el clima de Fórmula 1, Colapinto como protagonista argentino en la pista y una previa cargada de fotos, saludos y buena onda.

Según se conoció, Messi compartió un momento con Colapinto antes de la carrera, en una escena que rápidamente se transformó en una de las más comentadas del paddock. Hubo charlas, mates y fotos con la familia, una combinación muy argentina en medio del glamour internacional de la Fórmula 1.

En diálogo con ESPN, Messi contó que estaba disfrutando la jornada junto a su familia. “Disfrutando con la familia, con los chicos. Nos había quedado lejos y ahora nos vamos para arriba”, expresó la Pulga durante su paso por el circuito.

Los hijos de Messi también se sumaron al clima de F1

Uno de los detalles que llamó la atención en la llegada de la familia Messi fue la vestimenta de Thiago, Mateo y Ciro, quienes aparecieron con camisetas de Mercedes-Benz, un guiño directo al mundo de la Fórmula 1 que no tardó en ser destacado en redes sociales.

Messi llegó de la mano de Antonela Roccuzzo y acompañado por sus hijos, en una aparición que mezcló el costado familiar con el fanatismo deportivo. Y como suele pasar cada vez que el campeón del mundo aparece en un evento internacional, su presencia se llevó buena parte de las miradas.

Lionel Messi y Franco Colapinto, un encuentro esperado

El cruce entre Messi y Colapinto ya venía generando expectativa durante la semana. Días antes del Gran Premio, el piloto argentino había visitado el predio de Inter Miami y se había fotografiado con Messi y Rodrigo De Paul, en un encuentro que tuvo mucha repercusión entre los fanáticos argentinos.

Además, se supo que aquella reunión fue distendida y que Colapinto pudo charlar con Messi sobre la carrera, el circuito de Miami y el clima que se vive alrededor de la Fórmula 1.

Ahora, la devolución llegó en el paddock: Messi se acercó al GP de Miami para acompañar de cerca a Colapinto, que vive un fin de semana clave y cargado de expectativa.

Una previa con olor a mate y bandera argentina

La presencia de Messi le dio un toque especial al Gran Premio de Miami. En una ciudad donde el rosarino ya es local por su presente en Inter Miami, el 10 volvió a quedar en el centro de la escena, esta vez lejos de una cancha de fútbol y cerca de los autos más rápidos del mundo.

Colapinto, por su parte, recibió un respaldo simbólico enorme: tener a Messi en la previa no es un detalle menor para ningún deportista argentino. La imagen del campeón del mundo acompañando al piloto nacional dejó una postal que combinó deporte, familia, mate y orgullo argentino.

Y en medio del ruido de motores, boxes y cámaras, la escena fue clara: Miami tuvo Fórmula 1, pero también tuvo una previa bien nuestra.