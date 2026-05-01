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1 de mayo de 2026 - 18:31
Deportes.

Fórmula 1: Franco Colapinto largará octavo en la sprint de Miami

El piloto argentino Franco Colapinto se metió entre los diez mejores y partirá desde la cuarta fila en la carrera corta del GP de Miami.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Franco Colapinto,

Franco Colapinto,

Franco Colapinto firmó una de sus mejores actuaciones desde su llegada a la Fórmula 1 y largará octavo en la carrera sprint del Gran Premio de Miami. El piloto argentino logró meterse en la instancia decisiva de la clasificación y selló una posición que lo deja bien parado para buscar puntos.

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La jornada en Estados Unidos mostró un salto en el rendimiento del pilarense, que logró avanzar con solidez en cada tramo de la qualy. Con un manejo firme y sin errores, se aseguró un lugar entre los diez más rápidos del circuito callejero.

El resultado no solo marca su mejor clasificación en la categoría, sino que además lo ubica en una posición competitiva para la carrera corta de este sábado, donde cada puesto vale oro en la lucha del campeonato.

Un rendimiento que ilusiona en Miami

Colapinto mostró consistencia desde el inicio de la clasificación sprint. En la primera tanda logró superar el corte y en la segunda volvió a responder bajo presión para meterse entre los mejores tiempos.

Ya en la instancia final, el argentino cerró su vuelta rápida y se quedó con el octavo lugar en la grilla. El dato no es menor: se trata de la primera vez que logra ingresar a la definición de una clasificación dentro de la Fórmula 1.

Además, el piloto de Alpine logró imponerse en rendimiento interno dentro del equipo, un aspecto clave en su crecimiento dentro de la categoría. Esa evolución también se vincula con mejoras en el auto presentadas para este fin de semana.

Franco Colapinto
Franco Colapinto en Miami.

Franco Colapinto en Miami.

El contexto del fin de semana

El Gran Premio de Miami marca el regreso de la actividad en la Fórmula 1 tras varias semanas sin competencia. Las escuderías aprovecharon ese parate para introducir mejoras en sus autos, lo que generó cambios en el rendimiento general.

En el caso de Alpine, el equipo apostó por ajustes aerodinámicos que ya empiezan a reflejarse en pista. El resultado de Colapinto en la clasificación sprint aparece como una señal positiva dentro de ese proceso.

La carrera sprint se correrá este sábado y otorgará puntos a los primeros puestos. Para el argentino, será una oportunidad concreta de sumar en su cuarta presentación de la temporada.

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