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26 de abril de 2026 - 10:40
Deportes.

Franco Colapinto hará vibrar Buenos Aires con una exhibición ante más de 90 mil personas

El piloto argentino llegó al país para el Road Show to BA 2026 en Palermo, donde manejará un monoplaza de Fórmula 1 en un circuito callejero.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Furor en Buenos Aires por Colapinto.

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La actividad generó una fuerte expectativa desde la previa, cuando fue presentado en el Obelisco el auto que utilizará Colapinto para la exhibición. Se trata de un Lotus E20 de 2012, con motor Renault V8 y estética de BWT Alpine Formula One Team, el vehículo con el que el piloto argentino saldrá a girar por el circuito preparado especialmente para la ocasión.

Una multitud acompañará a Colapinto en Palermo

El evento se realizará sobre un circuito callejero de aproximadamente dos kilómetros, trazado sobre las avenidas Del Libertador y Sarmiento, en inmediaciones del Rosedal y el Monumento de los Españoles. Desde temprano, miles de fanáticos se acercarán para ver de cerca el paso del piloto argentino y vivir una experiencia vinculada a la máxima categoría del automovilismo mundial.

Durante la jornada, Colapinto realizará varias salidas a pista y será uno de los grandes atractivos para el público presente. La exhibición también contará con actividades para los fanáticos, música en vivo y espacios interactivos, en una propuesta que buscará recrear parte del clima de un Gran Premio en plena Ciudad de Buenos Aires.

El regreso de la Fórmula 1 a las calles porteñas

La presentación tendrá un valor especial porque marcará el regreso de un auto de Fórmula 1 a las calles de Buenos Aires después de 14 años. Además, Colapinto se convertirá en el primer argentino en manejar un monoplaza de la categoría por un circuito callejero porteño.

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En la previa, el piloto expresó su emoción por conducir en su país y compartir ese momento con el público argentino. La exhibición reforzará el vínculo de Colapinto con los fanáticos, que acompañarán masivamente una presentación que combinará deporte, espectáculo y una fuerte carga simbólica para el automovilismo local.

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