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10 de junio de 2026 - 07:47
Mundo.

Una argentina que vive en Países Bajos fue viral al contar cómo cambian las visitas entre chicos

Yasmín expuso en TikTok las diferencias culturales que notó en algunas familias de Países Bajos y Alemania respecto a la hospitalidad con amigos de sus hijos.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Una argentina en Países Bajos fue viral al contar cómo cambian las visitas entre chicos.

Una argentina en Países Bajos fue viral al contar cómo cambian las visitas entre chicos.

Las comparaciones culturales entre América Latina y Europa son un tema habitual en las redes sociales, aunque el relato de una joven argentina que vive en el exterior desató una intensa controversia al poner el foco en un aspecto especialmente sensible para la gente de Argentina: la hospitalidad y la gastronomía.

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La figura central del debate es Yasmín, una joven argentina que reside en los Países Bajos. Mediante su perfil de TikTok, la creadora de contenido compartió experiencias llamativas sobre las situaciones poco habituales que atraviesan los niños cuando visitan las casas de sus compañeros de escuela para jugar en esa parte de Europa.

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La polémica costumbre en Países Bajos que sorprendió a la joven argentina

“Díganme si están de acuerdo con esto: en Holanda, si tu hijo va a jugar con sus amiguitos, cuando vas a buscarlo los padres te piden que pagues el porcentaje de lo que comió o te envían un ticket que sería un requerimiento de plata”, comenzó relatando la joven, claramente sorprendida por lo que considera una lógica poco habitual en este tipo de encuentros.

Lejos de quedarse con esa impresión, Yasmín describió la situación como “raro y chocante”, aunque aclaró que incluso le resulta más llamativa otra costumbre de un país cercano, que considera aún más extrema.

Un fuerte "choque cultural"

“Me parece mejor que lo que hacen en Alemania, que cuando llega el momento de la comida al nene invitado le dicen: ‘Mirá, esta es la televisión o acá están los juegos de mesa, podés distraerte con eso mientras nosotros comemos’”, relató con sorpresa e incredulidad.

Antes de cerrar el video, la tiktoker intentó moderar su generalización, aunque reafirmó que este tipo de situaciones son bastante habituales en la vida cotidiana. “No digo que todos los casos sean así, pero la mayoría, y es chocante”, concluyó en su publicación en redes.

La joven comparte cada detalle en TikTok de su experiencia en Países Bajos

El video se viralizó rápidamente en la plataforma, acumulando más de 34.000 “me gusta” y generando una gran cantidad de comentarios de usuarios que reaccionaron con sorpresa e indignación. “No hay como la calidez de Latinoamérica”, expresó un internauta con orgullo, mientras que otra usuaria, escribiendo desde Europa, respaldó la experiencia compartida: “Vivo en Alemania y confirmo”.

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