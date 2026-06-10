Una argentina que vive en Países Bajos fue viral al contar cómo cambian las visitas entre chicos

Una argentina en Países Bajos fue viral al contar cómo cambian las visitas entre chicos.

Las comparaciones culturales entre América Latina y Europa son un tema habitual en las redes sociales, aunque el relato de una joven argentina que vive en el exterior desató una intensa controversia al poner el foco en un aspecto especialmente sensible para la gente de Argentina: la hospitalidad y la gastronomía.

La figura central del debate es Yasmín, una joven argentina que reside en los Países Bajos. Mediante su perfil de TikTok, la creadora de contenido compartió experiencias llamativas sobre las situaciones poco habituales que atraviesan los niños cuando visitan las casas de sus compañeros de escuela para jugar en esa parte de Europa.

Los autos: uno de los detalles que llamó la atención de esta argentina Embed @soy.yas______ #argentina #holanda #paisesbajos #autos MONACO - Bad Bunny La polémica costumbre en Países Bajos que sorprendió a la joven argentina “Díganme si están de acuerdo con esto: en Holanda, si tu hijo va a jugar con sus amiguitos, cuando vas a buscarlo los padres te piden que pagues el porcentaje de lo que comió o te envían un ticket que sería un requerimiento de plata”, comenzó relatando la joven, claramente sorprendida por lo que considera una lógica poco habitual en este tipo de encuentros.

Lejos de quedarse con esa impresión, Yasmín describió la situación como “raro y chocante”, aunque aclaró que incluso le resulta más llamativa otra costumbre de un país cercano, que considera aún más extrema.

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