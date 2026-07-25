El Ministerio de Seguridad de la Nación activó la Alerta Sofía por Iara Ayelén Duprat , una adolescente de 17 años vista por última vez el 24 de julio en Curuzú Cuatiá, Corrientes. Las autoridades consideran que su vida podría estar en riesgo y pidieron colaboración urgente para localizarla.

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Iara Ayelén Duprat, también conocida como “Kiara”, nació el 7 de septiembre de 2008. La adolescente fue vista por última vez el viernes 24 de julio y, desde entonces, no se conocieron novedades sobre su paradero.

Ante la gravedad del caso, el Ministerio de Seguridad de la Nación dispuso la activación del Programa Alerta Sofía, a pedido del Ministerio Público de Corrientes y en coordinación con el Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas.

Este mecanismo se utiliza en casos de desaparición de niñas, niños y adolescentes cuando las autoridades consideran que existe un riesgo alto e inminente. Su objetivo es ampliar rápidamente la difusión de la búsqueda en todo el territorio nacional.

Alerta Sofía: cómo reconocer a Iara Ayelén Duprat

De acuerdo con la información oficial difundida, Iara tiene una contextura física robusta y mide aproximadamente 1,55 metros. Tiene tez blanca, ojos verdes y cabello negro azulado, corto hasta la altura de los hombros.

La adolescente posee diferentes tatuajes que podrían ayudar a identificarla. En una de sus manos tiene la inscripción “Dalil” acompañada por mariposas. Además, lleva un tatuaje en las costillas con el nombre “Mauricio” y otro con el nombre “Bryan”.

Las autoridades solicitaron prestar especial atención a estos rasgos y compartir únicamente la información oficial, sin modificar la imagen ni incorporar datos que no hayan sido confirmados por los organismos responsables de la búsqueda.

Alerta Sofía: buscan a Iara Ayelén Duprat, desaparecida en Corrientes

Dónde comunicar información sobre Iara

Toda persona que haya visto a Iara, conozca dónde podría encontrarse o tenga información que permita avanzar con la investigación debe comunicarse de manera inmediata con la línea 134 del Ministerio de Seguridad de la Nación.

La llamada es gratuita y permite que los datos sean derivados a los equipos que participan del operativo. Incluso una información que parezca menor puede resultar importante para reconstruir los movimientos de la adolescente y determinar su ubicación.

Desde los organismos nacionales remarcaron la importancia de actuar con rapidez y responsabilidad. No se recomienda iniciar búsquedas particulares, confrontar a personas sospechosas ni publicar datos sensibles en redes sociales. La información debe ser entregada directamente a las autoridades.

La búsqueda se mantiene activa y está a cargo de las autoridades de Corrientes, con la participación de organismos nacionales. Hasta el momento de la activación del protocolo, no se habían comunicado novedades sobre el paradero de la adolescente.

La comunidad puede colaborar difundiendo la imagen oficial, los datos físicos y el número habilitado para recibir información. Para conocer otras novedades se puede consultar toda la información policial y de búsquedas vigentes en TodoJujuy.com.

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