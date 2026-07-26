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26 de julio de 2026 - 16:06
País.

Encontraron sana y salva a la adolescente de 17 años que era buscada en Corrientes

Encontraron sana y salva a la adolescente de 17 años que era buscada en Corrientes. La Justicia investiga qué ocurrió durante las más de 48 horas de desaparición.

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María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Encontraron sana y salva a la adolescente buscada en Corrientes&nbsp;

Encontraron sana y salva a la adolescente buscada en Corrientes 

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Su aparición llevó alivio a familiares, amigos y vecinos que seguían de cerca el caso, el cual había adquirido repercusión nacional tras la activación de la Alerta Sofía, el protocolo destinado a la búsqueda urgente de menores desaparecidos.

Con el hallazgo de la joven concluyó una intensa búsqueda en la que participaron fuerzas de seguridad provinciales y organismos nacionales.

La denuncia y la activación de la Alerta Sofía

La desaparición fue denunciada por la madre de la adolescente ante la Comisaría de la Mujer y el Menor de Curuzú Cuatiá, luego de que la joven fuera vista por última vez el viernes.

Ante la falta de información sobre su paradero, la Policía de Corrientes inició un operativo de búsqueda que, con el correr de las horas, se extendió a otras provincias. Debido al riesgo potencial para la menor, el Ministerio de Seguridad de la Nación activó la Alerta Sofía para difundir su imagen y sus datos en todo el país.

Las autoridades también publicaron una descripción física detallada con el objetivo de facilitar su identificación y solicitar la colaboración de la comunidad.

La preocupación de la familia

Durante la búsqueda, la madre de la adolescente manifestó públicamente su preocupación y reveló que su hija había salido para encontrarse con su novio, un hombre de 37 años.

Según relató, la joven logró comunicarse telefónicamente con ella y le pidió que fuera a buscarla, pero la llamada se interrumpió y el celular quedó apagado.

La mujer también indicó que, en una conversación previa, su hija se mostraba angustiada. Además, aseguró que otro de sus hijos logró encontrarse con el novio de la adolescente y sostuvo que existían sospechas de que el hombre habría intentado trasladarla hacia Brasil.

La investigación continúa

Pese a que la adolescente ya fue localizada y se encuentra fuera de peligro, la investigación judicial sigue en marcha para reconstruir lo ocurrido durante las horas en las que permaneció desaparecida.

Los investigadores buscan determinar si la ausencia fue voluntaria o si existió algún delito, además de establecer cuál fue la participación de las personas con las que la joven estuvo en contacto durante ese período.

En ese marco, el hombre señalado por la familia quedó a disposición de la Justicia y es sometido a distintas medidas investigativas mientras avanza el esclarecimiento del caso.

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