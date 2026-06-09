Alerta Sofía: los 11 casos que activaron la búsqueda urgente de menores en Argentina

La activación de una nueva Alerta Sofía por la desaparición de Luciana Aylén Barrios Alarcón , una adolescente de 15 años buscada en Córdoba, volvió a poner en el centro de la escena una herramienta que se reserva para los casos más urgentes: la búsqueda de niños, niñas y adolescentes que podrían estar en peligro.

Sociedad. Cuándo se activa la Alerta Sofía y por qué no se usa en todos los casos

Desde su implementación en Argentina, en 2019, el sistema se activó 11 veces. Detrás de cada alerta hubo una familia esperando una llamada, una imagen difundida en todo el país, una investigación contra reloj y una pregunta angustiante: dónde está ese niño o adolescente.

Hasta la semana pasada, el registro marcaba diez activaciones. Pero este martes 9 de junio se sumó un nuevo caso: el de Luciana, vista por última vez el lunes 8 de junio al salir del Colegio Presbítero José Bonoris, en Colonia Caroya, Córdoba. Su nombre aparece ahora en la página oficial de personas buscadas del Ministerio de Seguridad de la Nación.

La Alerta Sofía es un sistema nacional de emergencia rápida creado para coordinar la búsqueda inmediata de menores de 18 años desaparecidos cuando se considera que su vida o integridad física están en “alto riesgo inminente”.

Su objetivo es lograr una difusión masiva e inmediata cuando se presume que un niño o adolescente se encuentra en “alto riesgo”. Para ello intervienen fuerzas de seguridad, organismos públicos, medios de comunicación y plataformas digitales.

No se activa ante cualquier denuncia. El pedido debe hacerlo la autoridad judicial que interviene en la causa y tienen que cumplirse requisitos concretos: que exista una denuncia oficial, que el caso esté comunicado al Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas, que haya una investigación penal en curso y que se cuente con información suficiente para difundir públicamente la búsqueda.

También se evalúan otros criterios: que exista la posible presencia de adultos vinculados al caso, que haya una situación atípica, un contexto de violencia, una necesidad médica o algún otro elemento que aumente el riesgo.

La herramienta lleva el nombre de Sofía Herrera, la niña de tres años que desapareció el 28 de septiembre de 2008 en un camping de Río Grande, Tierra del Fuego. Su caso sigue abierto y fue uno de los que impulsó la creación de mecanismos más rápidos para buscar a niños desaparecidos.

Los casos que siguen sin resolverse

Guadalupe Lucero

Guadalupe Belén Lucero tenía cinco años cuando desapareció el 14 de junio de 2021 en San Luis. Estaba jugando en la puerta de la casa de una tía cuando se perdió su rastro.

Su búsqueda movilizó durante años a fuerzas provinciales y federales, con rastrillajes, allanamientos, entrevistas y nuevas pericias. También se actualizaron imágenes para mostrar cómo podría verse con el paso del tiempo y se ofrecieron recompensas para quienes aportaran datos útiles.

En mayo de este año las autoridades actualizaron nuevamente su fotografía e incrementaron la recompensa a $20.000.000 para quienes aporten datos útiles sobre el paradero.

A pesar de todo, Guadalupe sigue desaparecida. Su caso se convirtió en una herida abierta para su familia y en uno de los expedientes más dolorosos vinculados a la búsqueda de menores en el país.

image Alerta Sofia: Así luciría Guadalupe en la actualidad

Loan Danilo Peña

Loan tenía cinco años cuando desapareció el 13 de junio de 2024 en un paraje rural de Corrientes. Había participado de un almuerzo familiar y luego fue con otros chicos y adultos a buscar naranjas. Desde ese momento no se supo más de él.

La investigación tuvo múltiples hipótesis, contradicciones y sospechas. Con el paso de los días, el caso pasó a la Justicia Federal y se empezó a investigar la posibilidad de una red de trata de personas.

La desaparición de Loan provocó una conmoción nacional. Su rostro se vio en rutas, redes sociales, medios y marchas. A casi dos años, su búsqueda continúa y la causa avanza hacia el juicio oral con varios imputados.

Caso Loan - Chequeado (3)

Lian Flores

Lian tenía tres años cuando desapareció el 25 de febrero de 2025 en Córdoba. Su ausencia activó un enorme operativo de búsqueda, con fuerzas de seguridad, perros rastreadores, drones, análisis de cámaras y rastrillajes en distintos sectores.

Con el paso del tiempo, las autoridades difundieron una reconstrucción de su rostro para intentar obtener nuevos datos. También se elevó la recompensa para quienes pudieran aportar información concreta.

Hasta el momento, no hay rastros del niño y su búsqueda continúa abierta.

Lian Gael Flores Soraire Alerta Sofía - Búsqueda de Lian Gael Flores Soraire.

Los casos que terminaron con los chicos encontrados con vida

1 - A.C., la primera Alerta Sofía del país

La primera activación de Alerta Sofía en Argentina fue en octubre de 2019, en Punta Indio, provincia de Buenos Aires. La búsqueda fue por A.C., una niña de 10 años que había ido a la playa a buscar una muñeca que había olvidado en la arena.

La desaparición generó un operativo intenso y la difusión de la alerta. Seis días después, la niña apareció con vida cuando llegó por sus propios medios a la casa de una vecina.

Ese caso marcó el inicio concreto de la herramienta en el país.

2 - La niña M.

En marzo de 2021, el país siguió con enorme angustia la búsqueda de una niña de siete años desaparecida en Villa Lugano, en la Ciudad de Buenos Aires. Había sido vista junto a un hombre adulto que la había convencido de acompañarlo.

Durante tres días, las cámaras de seguridad, los testimonios y la difusión masiva de imágenes permitieron reconstruir el recorrido. Finalmente, la niña fue encontrada con vida en Luján.

El caso es recordado como uno de los más importantes en cuanto al funcionamiento de la Alerta Sofía: la circulación pública de la imagen, el aporte de vecinos y el seguimiento de cámaras fueron claves para llegar hasta ella.

3 - La beba de Tartagal

En julio de 2023, una recién nacida fue sustraída de un hospital de Tartagal, en Salta. La activación de la Alerta Sofía permitió ampliar rápidamente la búsqueda y coordinar el operativo entre distintas fuerzas y organismos.

La bebé fue encontrada pocas horas después y regresó con vida a su familia. Fue uno de los casos en los que la herramienta mostró su capacidad de reacción inmediata ante una situación crítica.

4 - E.P.

En marzo de 2026, se activó una Alerta Sofía en Córdoba por la desaparición de una niña de dos años. Su familia la había visto por última vez cerca de su casa, mientras jugaba con uno de sus hermanos.

La búsqueda se activó con rapidez y movilizó a fuerzas de seguridad y organismos oficiales. Horas después, la niña fue encontrada sana y salva en un descampado cercano a su vivienda.

El caso tuvo un desenlace favorable, pero dejó en evidencia la importancia de actuar rápido cuando se trata de chicos muy pequeños.

image Tras su hallazgo E. y su mamá rumbo al hospital junto a la fiscal Silvana Pen

5 - P.T.R.L.

Uno de los casos más dramáticos ocurrió en Córdoba, luego del hallazgo de una mujer y su madre asesinadas. En ese contexto, se activó la Alerta Sofía para buscar al hijo de una de las víctimas, un niño de cinco años.

La principal sospecha era que el menor había sido llevado por su padre después de los crímenes. La búsqueda se extendió por más de 24 horas e incluso incluyó una alerta internacional de Interpol.

Finalmente, el niño fue encontrado con vida en Entre Ríos y el padre quedó detenido.

6 - N.S.R.

En mayo de 2026, la Alerta Sofía se activó por la desaparición de un niño de seis años en Corrientes. La búsqueda comenzó luego de que su padre, un ciudadano brasileño, presuntamente disparara contra un hombre y escapara junto al menor.

El riesgo era alto y por eso se decidió difundir el caso de manera urgente. La alerta incluyó la imagen del niño y datos del sospechoso.

Después de varias horas de operativo, el menor fue encontrado con vida.

El caso que terminó en femicidio y reabrió el debate

Agostina Vega

La décima activación de Alerta Sofía fue por Agostina Vega, la adolescente de 14 años desaparecida en Córdoba el sábado 23 de mayo de 2026.

Su búsqueda generó enorme conmoción. Tres días después de su desaparición, se activó la Alerta Sofía. El 30 de mayo, sus restos fueron hallados en un descampado y la investigación pasó a ser una causa por femicidio.

El caso abrió un debate fuerte sobre los tiempos de activación. Familiares y allegados cuestionaron que la alerta se emitiera varias horas después de que Agostina fuera vista por última vez. La fiscalía, en cambio, sostuvo que el mecanismo exige requisitos específicos y que la solicitud se hizo cuando la investigación reunió los elementos necesarios.

La muerte de Agostina dejó una pregunta que todavía duele: si la herramienta hubiese sido activada antes, ¿el desenlace podría haber sido distinto?

Agostina Vega (Imagen Clarin) “Veo en mi celular cientos de fotos, videos con tu vocecita siempre alegre, con tus locuritas de adolescente”, escribió la abuela de Agostina Vega (Imagen Clarin)

El nuevo caso: Luciana Aylén Barrios Alarcón

La última activación de Alerta Sofía es por Luciana Aylén Barrios Alarcón, de 15 años, desaparecida el lunes 8 de junio de 2026 en Colonia Caroya, Córdoba.

Según la información oficial, la adolescente fue vista por última vez en el Colegio Presbítero José Bonoris. Desde entonces, su familia no volvió a tener contacto con ella y se inició un operativo de búsqueda.

Luciana tiene 15 años y su desaparición fue incorporada al registro nacional de personas buscadas. El Ministerio de Seguridad pidió que cualquier información que pueda ayudar a encontrarla sea comunicada de inmediato a la línea 134.

Su caso es el número 11 desde la creación de la herramienta y llega apenas días después del femicidio de Agostina Vega, también en Córdoba. Esa cercanía volvió a encender la preocupación social por la desaparición de adolescentes y por la necesidad de respuestas rápidas, coordinadas y sensibles ante cada denuncia.

Un sistema urgente, pero excepcional

La Alerta Sofía no reemplaza la denuncia ni el trabajo inicial de búsqueda. Funciona como una herramienta extraordinaria para situaciones de alto riesgo, cuando se necesita que la imagen y los datos de un niño o adolescente desaparecido lleguen rápidamente a todo el país.

Su fuerza está en la difusión masiva: medios, redes sociales, organismos públicos, fuerzas de seguridad, plataformas digitales y ciudadanía. Pero su activación depende de una evaluación judicial y de requisitos concretos.

Los 11 casos muestran distintos desenlaces: chicos encontrados con vida, búsquedas que siguen abiertas, una adolescente asesinada y una nueva búsqueda en curso. También muestran algo más profundo: cada minuto cuenta, cada dato puede ser clave y detrás de cada alerta hay una familia esperando que alguien haya visto algo.

Lo que tenés que saber

1. Guadalupe Lucero: Desapareció el 14 de junio de 2021 en San Luis, cuando tenía 5 años. Sigue la búsqueda.

2. Loan Danilo Peña: Desapareció el 13 de junio de 2024 en Corrientes, después de ir a buscar naranjas junto a familiares y conocidos.: Sigue la búsqueda.

3. Lian Flores: Desapareció el 25 de febrero de 2025 en Córdoba, cuando tenía 3 años. Sigue la búsqueda.

4. A.C.: Fue la primera activación de Alerta Sofía en Argentina. Ocurrió en octubre de 2019, en Punta Indio, provincia de Buenos Aires. Apareció con vida seis días después.

5. La niña M.: Desapareció el 15 de marzo de 2021 en Villa Lugano, Ciudad de Buenos Aires. Fue vista junto a un hombre adulto. Fue encontrada con vida en Luján tras tres días de búsqueda.

6. La beba de Tartagal: Una recién nacida fue sustraída en julio de 2023 de un hospital de Tartagal, Salta. Fue encontrada con vida pocas horas después.

7. E.P.: Una niña de 2 años desapareció en marzo de 2026 en Córdoba, cerca de su casa. Fue encontrada sana y salva en un descampado cercano.

8. P.T.R.L. :Niño de 5 años buscado en Córdoba tras el asesinato de su madre y su abuela. La sospecha era que había sido llevado por su padre. Fue encontrado con vida en Entre Ríos y su padre quedó detenido.

9. N.S.R.: Niño de 6 años buscado en mayo de 2026 en Corrientes, luego de que su padre presuntamente escapara con él tras dispararle a un hombre. Fue encontrado con vida.

10. Agostina Vega: Adolescente de 14 años desaparecida el 23 de mayo de 2026 en Córdoba. La Alerta Sofía se activó tres días después. Fe hallada asesinada y la causa se investiga como femicidio.

11. Luciana Aylén Barrios Alarcón: Adolescente de 15 años desaparecida el 8 de junio de 2026 en Colonia Caroya, Córdoba, tras salir del colegio. La búsqueda está en curso.

Si tenés información sobre una persona buscada, podés comunicarte a la línea 134. Si tenés información sobre una persona buscada, podés comunicarte a la línea 134.