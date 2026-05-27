miércoles 27 de mayo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
27 de mayo de 2026 - 10:55
Sociedad.

Activaron la Alerta Sofía para encontrar a Agostina Vega en Córdoba

Agostina Vega, de 14 años, es buscada desde el sábado en Córdoba. La adolescente fue vista por última vez en barrio Cofico tras subir a un remís.

+ Seguir en
Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Activaron la Alerta Sofía para encontrar a Agostina Vega en Córdoba

Activaron la Alerta Sofía para encontrar a Agostina Vega en Córdoba

Alerta Sofía El pedido del ministerio de Seguridad nacional por la búsqueda se Agostina

Alerta Sofía

El pedido del ministerio de Seguridad nacional por la búsqueda se Agostina

La búsqueda de Agostina Vega, una adolescente de 14 años desaparecida en Córdoba, se intensificó en las últimas horas con la activación de la Alerta Sofía. La menor fue vista por última vez durante la noche del sábado 23 de mayo, luego de salir de la casa de su madre en barrio General Mosconi.

Lee además
Activan el Alerta Sofía en la búsqueda de Pedro Teodoro Rodríguez Laurta
Búsqueda.

Activan el Alerta Sofia por la búsqueda de un menor de 5 años
Alerta Sofía: cómo se activa y por qué no se usa en todas las desapariciones de menores
Sociedad.

Alerta Sofía: cómo se activa y por qué no se usa en todas las desapariciones de menores

Agostina Vega se dirigía a un barrio cercano, donde la esperaba un conocido de la familia, un hombre de 32 años que habría pagado el viaje en efectivo y que luego quedó detenido. La adolescente salió alrededor de las 22:30 y subió a un remís, conducido por un conocido. Desde ese momento, su familia no volvió a tener contacto con ella y su celular permanece inactivo.

Qué se sabe de la desaparición de Agostina Vega

De acuerdo con la reconstrucción inicial, la adolescente habría viajado en remís hasta la zona de Fragueiro y Juan del Campillo, en barrio Cofico. Allí, según el relato del chofer, la esperaba un hombre que habría pagado el viaje.

Tanto la madre como la joven dialogaron con la prensa de Córdoba y afirmaron: “El remisero no tiene nada que ver; es de nuestra íntima confianza”. "Pedimos por favor que el ministro [de Seguridad de la provincia de Córdoba, Juan Pablo] Quinteros agilice la búsqueda, porque desde el sábado se demoraron muchísimo y no se mueven como en otros casos similares“, agregó la madre.

La investigación también analiza otra versión: que luego de llegar a ese punto, Agostina habría caminado una cuadra y subido a un Volkswagen Gol rojo, entre Avellaneda y Urquiza. Esa hipótesis forma parte de las líneas que sigue la Fiscalía.

La familia de la adolescente expresó preocupación por la falta de novedades y reclamó que se aceleren las tareas de búsqueda. Además, familiares y allegados realizaron una manifestación en Córdoba para pedir la aparición de Agostina y la activación de los protocolos correspondientes.

Activaron la Alerta Sofía

Este miércoles 27 de mayo se activó la Alerta Sofía para ampliar la búsqueda a nivel nacional. La medida fue confirmada por Gustavo Vaca, abogado de la familia, quien explicó que el objetivo es difundir la imagen y los datos de la adolescente en todo el país.

“Hasta el momento no tenemos novedades sobre ella y estamos trabajando sobre la persona que lo citó el sábado por la noche”, señaló el abogado, según informó la agencia Noticias Argentinas.

La Alerta Sofía es un mecanismo de emergencia que se activa ante la desaparición de menores de edad cuando se considera que pueden estar en una situación de riesgo. Su objetivo es difundir rápidamente la búsqueda para sumar información de la comunidad.

Cómo estaba vestida Agostina

Según las primeras reconstrucciones del caso, la adolescente partió a las 22.30 del sábado 23 de mayo desde un domicilio en la avenida Leandro N. Alem, barrio General Mosconi, donde vive su madre. El remisero llevó a la menor hasta el cruce de las calles Fragueiro y Juan del Campillo, en el sector del barrio Cofico, donde la recibió el hombre sospechado y ahora detenido.

De acuerdo con la descripción de su familia, al momento de su desaparición la adolescente vestía un buzo rojo con inscripciones en tono crema, un pantalón de jean negro de “estilo Oxford” y zapatillas de color blanco. Vega tiene "contextura delgada, cabello oscuro y flequillo".

Agostina vestía:

  • un buzo bordó
  • pantalón jean negro
  • zapatillas blancas

La información puede ser comunicada al 911, a cualquier sede policial o judicial de Córdoba, o al teléfono 3512 30-0351, difundido en el pedido de paradero.

Cómo se activa el Alerta Sofía

La presidenta de Missing Children, Ana Rosa Llobet, fue clara al explicar que el mecanismo para activar la Alerta Sofia tiene varios pasos y no depende solo del pedido de una familia. “Para activar la alerta hay un protocolo que es seguir, que implica la denuncia policial, la decisión de una fiscalía y de un juzgado que solicitan la activación de la alerta”, detalló. Luego, ese pedido llega al Ministerio de Seguridad, que evalúa la situación y, a través del SIFEBU (Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas), dispone la activación.

“Para activar la alerta hay un protocolo que es seguir, que implica la denuncia policial, la decisión de una fiscalía y de un juzgado que solicitan la activación de la alerta" “Para activar la alerta hay un protocolo que es seguir, que implica la denuncia policial, la decisión de una fiscalía y de un juzgado que solicitan la activación de la alerta"

La información oficial del Ministerio de Seguridad confirma que:

  • la solicitud debe partir de la autoridad judicial a cargo de la investigación
  • que solo puede avanzar si se cumplen ciertos requisitos
  • la persona desaparecida sea menor de 18 años
  • que exista una denuncia oficial
  • que el caso haya sido comunicado al SIFEBU
  • que la investigación penal verifique una situación compatible con alto riesgo inminente.

El sistema funciona mediante una difusión masiva y dirigida del caso a través de afiches con datos clave, medios de comunicación, redes sociales, telefonía celular y dispositivos de las fuerzas federales. Su objetivo es ampliar el alcance de la información en el menor tiempo posible para coordinar operativos rápidos.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Activan el Alerta Sofia por la búsqueda de un menor de 5 años

Alerta Sofía: cómo se activa y por qué no se usa en todas las desapariciones de menores

En Córdoba, un productor cosechó un zapallo de 122 kilos y lo donó a un comedor

Las más leídas

Cronograma de pagos Jujuy.
Jujuy.

Confirmaron el cronograma de pagos para estatales de Jujuy: cuándo cobran en junio

Hallaron a una pareja sin vida en Santa Rita: confirmaron la causa de muerte video
Jujuy.

Confirmaron la causa de muerte de la pareja hallada sin vida en Santa Rita

Imagen archivo.
Jujuy.

Se restableció la luz en toda la Quebrada

Inerrupcion Programada de luz: Los trabajos incluyen cambio de aisladores, colocación de postes y poda controlada cerca de líneas eléctricas.
Servicios.

Interrupción de energía eléctrica este miércoles 27 para el corredor San Salvador-Tilcara

En Tumbaya un auto chocó contra animales sobre la Ruta 9: hay heridos
Jujuy.

En Tumbaya un auto chocó contra animales sobre la Ruta 9: hay heridos

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel