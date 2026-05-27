Activaron la Alerta Sofía para encontrar a Agostina Vega en Córdoba

La búsqueda de Agostina Vega , una adolescente de 14 años desaparecida en Córdoba, se intensificó en las últimas horas con la activación de la Alerta Sofía. La menor fue vista por última vez durante la noche del sábado 23 de mayo, luego de salir de la casa de su madre en barrio General Mosconi.

Sociedad. Alerta Sofía: cómo se activa y por qué no se usa en todas las desapariciones de menores

Agostina Vega se dirigía a un barrio cercano, donde la esperaba un conocido de la familia, un hombre de 32 años que habría pagado el viaje en efectivo y que luego quedó detenido. La adolescente salió alrededor de las 22:30 y subió a un remís, conducido por un conocido. Desde ese momento, su familia no volvió a tener contacto con ella y su celular permanece inactivo.

De acuerdo con la reconstrucción inicial, la adolescente habría viajado en remís hasta la zona de Fragueiro y Juan del Campillo, en barrio Cofico. Allí, según el relato del chofer, la esperaba un hombre que habría pagado el viaje .

Tanto la madre como la joven dialogaron con la prensa de Córdoba y afirmaron: “ El remisero no tiene nada que ver; es de nuestra íntima confianza ”. " Pedimos por favor que el ministro [de Seguridad de la provincia de Córdoba, Juan Pablo] Quinteros agilice la búsqueda , porque desde el sábado se demoraron muchísimo y no se mueven como en otros casos similares“, agregó la madre.

La investigación también analiza otra versión: que luego de llegar a ese punto, Agostina habría caminado una cuadra y subido a un Volkswagen Gol rojo, entre Avellaneda y Urquiza. Esa hipótesis forma parte de las líneas que sigue la Fiscalía.

La familia de la adolescente expresó preocupación por la falta de novedades y reclamó que se aceleren las tareas de búsqueda. Además, familiares y allegados realizaron una manifestación en Córdoba para pedir la aparición de Agostina y la activación de los protocolos correspondientes.

Activaron la Alerta Sofía

Este miércoles 27 de mayo se activó la Alerta Sofía para ampliar la búsqueda a nivel nacional. La medida fue confirmada por Gustavo Vaca, abogado de la familia, quien explicó que el objetivo es difundir la imagen y los datos de la adolescente en todo el país.

“Hasta el momento no tenemos novedades sobre ella y estamos trabajando sobre la persona que lo citó el sábado por la noche”, señaló el abogado, según informó la agencia Noticias Argentinas.

La Alerta Sofía es un mecanismo de emergencia que se activa ante la desaparición de menores de edad cuando se considera que pueden estar en una situación de riesgo. Su objetivo es difundir rápidamente la búsqueda para sumar información de la comunidad.

Cómo estaba vestida Agostina

Según las primeras reconstrucciones del caso, la adolescente partió a las 22.30 del sábado 23 de mayo desde un domicilio en la avenida Leandro N. Alem, barrio General Mosconi, donde vive su madre. El remisero llevó a la menor hasta el cruce de las calles Fragueiro y Juan del Campillo, en el sector del barrio Cofico, donde la recibió el hombre sospechado y ahora detenido.

De acuerdo con la descripción de su familia, al momento de su desaparición la adolescente vestía un buzo rojo con inscripciones en tono crema, un pantalón de jean negro de “estilo Oxford” y zapatillas de color blanco. Vega tiene "contextura delgada, cabello oscuro y flequillo".

Agostina vestía:

un buzo bordó

pantalón jean negro

zapatillas blancas

La información puede ser comunicada al 911, a cualquier sede policial o judicial de Córdoba, o al teléfono 3512 30-0351, difundido en el pedido de paradero.

Cómo se activa el Alerta Sofía

La presidenta de Missing Children, Ana Rosa Llobet, fue clara al explicar que el mecanismo para activar la Alerta Sofia tiene varios pasos y no depende solo del pedido de una familia. “Para activar la alerta hay un protocolo que es seguir, que implica la denuncia policial, la decisión de una fiscalía y de un juzgado que solicitan la activación de la alerta”, detalló. Luego, ese pedido llega al Ministerio de Seguridad, que evalúa la situación y, a través del SIFEBU (Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas), dispone la activación.

“Para activar la alerta hay un protocolo que es seguir, que implica la denuncia policial, la decisión de una fiscalía y de un juzgado que solicitan la activación de la alerta" “Para activar la alerta hay un protocolo que es seguir, que implica la denuncia policial, la decisión de una fiscalía y de un juzgado que solicitan la activación de la alerta"

La información oficial del Ministerio de Seguridad confirma que:

la solicitud debe partir de la autoridad judicial a cargo de la investigación

que solo puede avanzar si se cumplen ciertos requisitos

la persona desaparecida sea menor de 18 años

que exista una denuncia oficial

que el caso haya sido comunicado al SIFEBU

que la investigación penal verifique una situación compatible con alto riesgo inminente.

El sistema funciona mediante una difusión masiva y dirigida del caso a través de afiches con datos clave, medios de comunicación, redes sociales, telefonía celular y dispositivos de las fuerzas federales. Su objetivo es ampliar el alcance de la información en el menor tiempo posible para coordinar operativos rápidos.