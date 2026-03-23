“ La Alerta Sofía es solo para casos extremísimos, de altísimo riesgo de vida ”, explicó. Y agregó un dato que ayuda a dimensionar su carácter excepcional: “ Se ha activado solo 8 veces en el país desde el 2019 ”.

Alerta Sofía: cómo se activa y por qué no se usa en todas las desapariciones de menores

"Cuando desaparece un niño, el tiempo es decisivo" explicaba a Canal 4 y Todojujuy la presidenta de Missing Children; en ese escenario aparece una herramienta que suele ganar visibilidad en los casos más urgentes: el Alerta Sofía , un sistema de difusión rápida pensado para situaciones extremas de desaparición de niños y adolescentes. La presidenta de Missing Children, Ana Rosa Llobet , explicó que no se trata de una alerta automática ni aplicable a cualquier caso, sino de un mecanismo excepcional que busca generar un impacto inmediato en todo el país.

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"Un mecanismo excepcional que busca generar un impacto inmediato en todo el país" "Un mecanismo excepcional que busca generar un impacto inmediato en todo el país"

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“Ha sido un día exitoso en cuanto al Alerta Sofía, porque creo que ha sido justamente la activación de ese alerta lo que ha producido ese impacto mediático tan fuerte” , señaló Llobet al analizar uno de los casos recientes y la desaparición de una pequeña la provincia de Córdoba. Para la referente, ese efecto de exposición pública puede ser clave. “ El efecto de este Alerta Sofía ha sido muy positivo porque tiene ese factor de disuasión ”, sostuvo.

Llobet fue clara al explicar que el mecanismo tiene varios pasos y no depende solo del pedido de una familia. “ Para activar la alerta hay un protocolo que es seguir, que implica la denuncia policial, la decisión de una fiscalía y de un juzgado que solicitan la activación de la alerta ”, detalló. Luego, ese pedido llega al Ministerio de Seguridad, que evalúa la situación y, a través del SIFEBU (Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas), dispone la activación.

“ La Alerta Sofía es solo para casos extremísimos, de altísimo riesgo de vida ”, explicó. Y agregó un dato que ayuda a dimensionar su carácter excepcional: “ Se ha activado solo 8 veces en el país desde el 2019 ”.

“Para activar la alerta hay un protocolo que es seguir, que implica la denuncia policial, la decisión de una fiscalía y de un juzgado que solicitan la activación de la alerta" “Para activar la alerta hay un protocolo que es seguir, que implica la denuncia policial, la decisión de una fiscalía y de un juzgado que solicitan la activación de la alerta"

La información oficial del Ministerio de Seguridad confirma que la solicitud debe partir de la autoridad judicial a cargo de la investigación y que solo puede avanzar si se cumplen ciertos requisitos: que la persona desaparecida sea menor de 18 años, que exista una denuncia oficial, que el caso haya sido comunicado al SIFEBU y que la investigación penal verifique una situación compatible con alto riesgo inminente.

“Se ha activado solo 8 veces en el país desde el 2019” “Se ha activado solo 8 veces en el país desde el 2019”

No se activa en todas las desapariciones

Uno de los puntos que más remarcó la presidenta de Missing Children es que el Alerta Sofía no debe confundirse con cualquier búsqueda de menores. “La Alerta Sofía es solo para casos extremísimos, de altísimo riesgo de vida”, explicó. Y agregó un dato que ayuda a dimensionar su carácter excepcional: “Se ha activado solo 8 veces en el país desde el 2019”.

En esa línea, insistió en que si el sistema se usara para todos los casos perdería su función principal. “Si se activara la Alerta Sofía cada vez que se pierde un menor de 18 años, dejaría de cumplir su función de alarmar”, dijo. “Esa es la función de la alerta Sofía: poner a todo el país atento a una búsqueda”.

“La Alerta Sofía es solo para casos extremísimos, de altísimo riesgo de vida” “La Alerta Sofía es solo para casos extremísimos, de altísimo riesgo de vida”

hallazgo de Esmeralda en Córdoba

Qué deben hacer las familias cuando falta un menor

Llobet también explicó cuál es el paso urgente que debe darse apenas una familia detecta que un niño o adolescente no está donde debería estar. “Los padres tienen que hacer inmediatamente la denuncia, bien detectan que el niño no está en el lugar en que se espera que esté”, afirmó. Y agregó: “Eso es para cualquier caso, para un adolescente, para un niño chico, para cualquier menor que se sabe que no está donde se espera que esté”.

La recomendación es averiguar primero en el entorno inmediato, pero si no aparece, la denuncia debe hacerse sin demora. “No está, inmediatamente se hace la denuncia”, resumió. Luego, si la investigación considera que existe riesgo serio para la vida o integridad del menor, puede evaluarse la activación de la alerta.

“No está, inmediatamente se hace la denuncia” “No está, inmediatamente se hace la denuncia”

Qué es el Alerta Sofía y desde cuándo existe

El Alerta Sofía es un sistema de emergencia rápida desarrollado por el Ministerio de Seguridad de la Nación para coordinar la búsqueda y localización inmediata de niños y adolescentes desaparecidos cuyas vidas se consideren en alto riesgo inminente. Su difusión puede llegar a medios de comunicación, redes sociales, celulares y otros canales masivos.

El programa comenzó a funcionar en 2019 y su nombre recuerda a Sofía Herrera, la niña desaparecida en Tierra del Fuego en 2008. El sistema fue pensado justamente para reforzar la reacción del Estado y la sociedad en las desapariciones más graves y urgentes.