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20 de marzo de 2026 - 09:50
Policiales.

Incautan celulares del entorno de la nena desaparecida en Córdoba y suman nuevas pistas

Avanza la investigación con análisis de celulares, un hallazgo clave y el dato de una vidente, mientras se refuerzan rastrillajes y controles en rutas.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
aparicion de Esmeralda en Cordoba

La fiscal Silvana Pen, a cargo de la investigación por la desaparición de E., la nena de 2 años vista por última vez este miércoles en el barrio San José Obrero de Cosquín (Córdoba), ordenó el secuestro de los teléfonos celulares de sus familiares y de otros objetos que serán analizados durante la jornada, según informaron fuentes del caso.

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Si bien se trata de un procedimiento habitual en este tipo de búsquedas, los investigadores no descartan ninguna línea de investigación.

La niña E.

El entorno familiar y los primeros elementos bajo análisis

De acuerdo a lo señalado por las fuentes, el grupo familiar es amplio: el abuelo se desempeña en tareas de recolección de residuos, la madre trabaja en limpieza y el padre forma parte de la policía provincial.

En paralelo, los investigadores se toparon con un elemento que generó sospechas: una planta de marihuana en el patio familiar que había sido cortada y arrojada a un terreno baldío cercano, presuntamente mientras se realizaban tareas de búsqueda de E. Según indicaron fuentes del caso, el hecho estaría vinculado al tío materno de la menor.

Al mismo tiempo, una mujer que se presentó como vidente acudió a la Fiscalía de Fuero Múltiple N° 2 de Cosquín y aseguró que la niña habría sido trasladada en un “vehículo rojo”, una versión que hasta el momento no pudo ser corroborada.

Un miembro del equipo de búsqueda utiliza una vara para rastrear el terreno cubierto de vegetación durante el operativo para encontrar a E.

Por otra parte, el circo señalado por la familia ya fue inspeccionado y el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, anticipó que el lugar será nuevamente revisado, esta vez con la intervención de perros especializados.

Cómo se activó el operativo y el despliegue de búsqueda

El operativo de búsqueda se activó el miércoles alrededor de las 14:30, cuando la madre de E. advirtió que su hija no estaba mientras preparaba la comida. Al momento de su desaparición, la niña se encontraba descalza y, si bien la puerta trasera habría permanecido abierta, ninguno de los familiares logró ver en qué momento salió.

Tras la denuncia, la Policía de Cosquín intervino de inmediato y desplegó rastrillajes junto a Bomberos Voluntarios y equipos especializados del DUAR (Departamento Unidades de Alto Riesgo).

Un miembro del equipo de rescate busca a E. entre la densa vegetación durante el operativo en Cosquín, Córdoba.

Minutos más tarde, se activó la Alerta Sofía, lo que permitió que distintas fuerzas de seguridad se sumaran al operativo. En ese marco, la Policía Federal Argentina (PFA) implementó controles vehiculares en rutas de todo el país.

El operativo desplegado en Cosquín cuenta con la participación de más de 90 agentes pertenecientes a distintas divisiones de la policía de Córdoba. Según informó el Ministerio Público, también se utilizan drones equipados con sensores térmicos y equipos de la unidad canina para intensificar la búsqueda.

Hasta ahora, las tareas no permitieron obtener indicios concretos sobre el paradero de la menor. En paralelo, los investigadores avanzan con el relevamiento de antenas de telefonía en el área y el análisis de imágenes captadas por cámaras de seguridad, tanto del sistema público como de viviendas particulares.

Personal de búsqueda coordina el operativo en un área boscosa de Cosquín, Córdoba, en el marco de la intensa búsqueda de E.

Secreto de sumario, antecedentes y pedido de colaboración

La Fiscalía precisó además que el expediente se encuentra bajo secreto de sumario, al igual que ocurrió en el caso de Lian Gael Flores, el niño de 3 años que desapareció el 2 de febrero de 2025 en una zona rural de Ballesteros Sud, también en la provincia de Córdoba.

Miembros de equipos de rescate revisan la logística durante el operativo de búsqueda de E. en las cercanías de Cosquín, Córdoba.

E., por su parte, es de tez morena y tiene cabello castaño claro. Al momento de ser vista por última vez, llevaba puesto un body gris de mangas largas y se encontraba sin calzado. Finalmente, las autoridades pidieron que cualquier dato que pueda contribuir a dar con su paradero sea informado de inmediato a la dependencia policial más cercana o a la Unidad Judicial de Cosquín, a través de los números habilitados.

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