lunes 12 de enero de 2026

12 de enero de 2026 - 13:59
Milagro.

Una nena caminó más de 50 kilómetros sola por el monte y fue hallada con vida en Salta

La niña de seis años se extravió el sábado en una zona inhóspita del departamento Rivadavia Banda Sur, Salta. Un operativo intenso permitió hallarla.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Rescate en Salta.

Rescate en Salta.

El operativo movilizó a fuerzas de seguridad, personal del Ejército Argentino, guardiaparques y baquianos de la zona, quienes se internaron en un territorio de difícil acceso, altas temperaturas y vegetación cerrada. Las condiciones climáticas y geográficas del lugar aumentaron la preocupación desde el primer momento.

Durante horas, el rastrillaje se centró en huellas, aguadas y sendas naturales utilizadas por animales. La búsqueda avanzó sin pausas, con recorridos extensos a pie y un seguimiento minucioso del terreno.

Una caminata extrema en una zona hostil

La niña fue hallada en el paraje El Rosillo, a unos 50 kilómetros del punto donde se la vio por última vez. El dato central del operativo confirmó que la menor logró desplazarse sola por el monte durante más de un día, guiándose por senderos de animales y caminos rurales.

Integrantes del equipo de rescate relataron que la encontraron consciente, lúcida y sin signos de deshidratación severa, pese a haber atravesado zonas de chaguarales, altas temperaturas y noches a la intemperie. Vestía ropa liviana y calzado de plástico.

Según se informó, la menor dormía durante la noche sobre un tronco de árbol y retomaba la marcha al amanecer, siempre siguiendo huellas de ganado, lo que le permitió avanzar hacia sectores donde podía encontrar agua.

Rescate en Salta.
Rescate en Salta.

Rescate en Salta.

El operativo que permitió el hallazgo

El grupo de rescate estuvo integrado por policías, un soldado del Ejército Argentino, guardiaparques y baquianos con profundo conocimiento del territorio. El rastreo se apoyó en huellas halladas cerca de una aguada, lo que permitió orientar la búsqueda.

Tras detectar rastros recientes, el equipo aceleró el paso y logró escuchar la voz de la niña cerca de una senda. El encuentro se produjo sin escenas de pánico y permitió confirmar que la menor se encontraba en buen estado general.

Durante el regreso, los rescatistas realizaron turnos para trasladarla en brazos por tramos del camino hasta un punto seguro, donde recibió asistencia médica preventiva.

El hallazgo con vida generó alivio y emoción en toda la región. Vecinos de distintas localidades se sumaron de manera espontánea al operativo, con motos y vehículos, para colaborar en los rastrillajes.

En redes sociales, el hecho despertó múltiples mensajes de agradecimiento y reconocimiento al trabajo conjunto entre fuerzas oficiales y pobladores rurales. La imagen del rescate recorrió rápidamente la provincia y otras regiones del país.

