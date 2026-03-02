El veneno que tiene la yarará o cascabel no es tan tóxico como el de otras especies del mundo

El Ministerio de Salud Pública de Salta informó que en lo que va de 2026 se notificaron 16 casos de mordeduras de víbora en la provincia. El 100% de los accidentes ofídicos registrados corresponden a la especie yarará.

Los datos fueron proporcionados por la Dirección General de Coordinación Epidemiológica y corresponden hasta la semana epidemiológica 6, comprendida entre el 8 y el 14 de febrero.

Durante la última semana epidemiológica se notificaron seis nuevos casos de mordedura de víbora. Dos fueron en el departamento San Martín, uno en Anta, uno en Rosario de la Frontera, uno en Capital y uno en Orán.

Con estas cifras, el acumulado anual de mordeduras de víboras asciende a 16 casos en toda la provincia. El 75% de los casos se concentraron en los departamentos Rivadavia, Orán y Anta. También se notificaron casos en San Martín, Rosario de la Frontera y Capital.

Desde Salud Pública precisaron que no se reportaron accidentes por serpiente cascabel ni por coral en lo que va del año.

Cabe mencionar que la yarará es la especie más frecuente en la provincia y su veneno tiene acción hemotóxica. En tanto, la serpiente cascabel que es menos común, posee un veneno neurotóxico y miotóxico, mientras que la coral, de hábitos más esquivos, presenta un veneno neurotóxico y puede resultar potencialmente grave pese a su baja incidencia.

serpiente yarará 21.jpg Preocupación en Salta: registran 16 casos de mordeduras de víbora en lo que va del año

Otras enfermedades zoonóticas

En relación con otras patologías bajo vigilancia epidemiológica, durante la última semana se notificó un caso de araneismo, con un acumulado anual de cuatro.

También se registraron 19 picaduras de alacranes, lo que eleva el total en lo que va del año a 122 casos. Además, se informaron 21 mordeduras de perro —consideradas accidente potencialmente rábico (APR)— y el acumulado en 2026 asciende a 119.

Por otra parte, no se reportaron nuevos casos de brucelosis (1 en el año), leishmaniasis visceral canina (5), ni hantavirosis (5). Se confirmó un nuevo caso de hidatidosis, alcanzando un total de siete en 2026.

Tampoco se registraron casos de psitacosis, leptospirosis ni rabia animal.