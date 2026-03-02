lunes 02 de marzo de 2026

2 de marzo de 2026 - 18:10
Violencia.

Tragedia en Abra Pampa: un joven murió y su hermano lucha por su vida tras una pelea callejera

Un joven de 20 años fue apuñalado y murió, mientras que su hermano permanece internado en grave estado. Los agresores están prófugos y la familia pidió ayuda.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Lugar donde ocurrió el hecho.

Lugar donde ocurrió el hecho.

El hecho se registró alrededor de las 5.30 a la salida de un evento bailable en cercanía del predio donde se realiza la feria El Huancar, en inmediaciones de avenida 23 de Agosto y 9 de Julio.

Según informó el periodista local Elbio LLampa, uno de los jóvenes, de aproximadamente 20 años, fue apuñalado con un arma blanca y perdió la vida. Su hermano también resultó herido y fue derivado de urgencia al hospital Pablo Soria de San Salvador de Jujuy, donde permanece internado en estado crítico.

Los agresores se encuentran prófugos y son intensamente buscados por la Policía. Vecinos del sector aportaron datos que podrían ser clave para la investigación. La Brigada de Investigaciones con asiento en La Quiaca trabaja en el lugar para dar con los responsables.

En el procedimiento intervinieron efectivos policiales, personal del SAME y el Ministerio Público de la Acusación, quienes realizaron las actuaciones correspondientes y preservaron la escena para las pericias.

Embed - Tragedia en Abra Pampa: un joven murió y su hermano lucha por su vida tras una pelea callejera

El pedido de ayuda de la familia

Tras el trágico hecho, familiares difundieron un mensaje solicitando colaboración económica para afrontar los gastos en este difícil momento. En la publicación se expresa que “Nahuel lucha por su vida” y se lamenta la pérdida del hermano, apelando a la solidaridad de la comunidad.

Para quienes deseen colaborar, indicaron el alias YOLY.R, correspondiente a Erminda Yolanda Reyes, madre de los jóvenes.

La comunidad de Abra Pampa permanece conmocionada por lo sucedido y espera avances en la investigación para que el caso no quede impune.

image
Pedido de ayuda de la familia del joven asesinado en Abra Pampa.

Pedido de ayuda de la familia del joven asesinado en Abra Pampa.

