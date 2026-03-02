lunes 02 de marzo de 2026

2 de marzo de 2026 - 12:28
Seguridad.

Más de 800 actas de tránsito y una muerte en las rutas jujeñas

Entre el jueves 26 y el lunes 2 de marzo se labraron 864 actas de tránsito en Jujuy. Hubo 30 siniestros viales y una persona fallecida en Tilcara.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
controles en Susques

La Dirección de Tránsito y Seguridad Vial de la provincia difundió el informe correspondiente al período comprendido entre el jueves 26 de febrero y el lunes 2 de marzo de 2026, remarcando la cantidad de actas y siniestros viales con victimas fatales en las rutas de la provincia. Durante esos días se labraron 864 actas de infracción y se registraron 30 siniestros viales, con el saldo de una persona fallecida.

Según los datos oficiales, se confeccionaron 738 actas varias por diferentes incumplimientos a las normas de tránsito, mientras que 126 actas correspondieron a test de alcoholemia positivos. El balance vuelve a dejar en evidencia la incidencia del alcohol al volante y la necesidad de reforzar la prevención en rutas y zonas urbanas.

Tragedia en Tilcara - RN9- (imagen con IA)
Tragedia en Tilcara - RN9- (imagen con IA)

Tragedia en Tilcara - RN9- (imagen con IA)

30 siniestros viales y un fallecido en Tilcara

En el mismo período se contabilizaron 30 siniestros viales en distintos puntos de la provincia. El informe detalla que se produjo una víctima fatal, cifra que se corresponde con el hecho ocurrido en Tilcara, sobre la ruta nacional 9, caso que ya fue informado en detalle por TodoJujuy en la jornada del sábado.

En ese siniestro, un joven de 22 años fue hallado sin vida sobre la calzada, a la altura del barrio Villa Florida. Presentaba un traumatismo encéfalo craneano grave y politraumatismos, compatibles con un fuerte impacto. El vehículo que lo habría embestido se dio a la fuga y es buscado por las autoridades. Ese caso es el único fallecido incluido en el balance de Seguridad Vial para este fin de semana.

Alcoholemia y actas varias: el detalle de los controles

Entre el jueves y el lunes se incrementaron los operativos en rutas y accesos a las principales ciudades de la provincia, con controles de documentación, uso de cinturón, casco, seguros y condiciones de los vehículos. De ese trabajo surgieron:

  • 738 actas varias por distintas infracciones (falta de documentación, maniobras indebidas, exceso de pasajeros, entre otras).

  • 126 actas por alcoholemia a conductores que superaban los límites permitidos de alcohol en sangre.

Desde el organismo remarcaron que, más allá de los valores numéricos, lo preocupante sigue siendo la presencia de conductores alcoholizados tanto en autos particulares como en motos, lo que aumenta de forma significativa el riesgo de siniestros graves.

