lunes 02 de marzo de 2026

2 de marzo de 2026 - 13:55
Deportes.

"Fue una piña en el estómago" dijo el jefe del equipo de Jujuy Basquet luego de la derrota

Jujuy Básquet cayó 97-92 ante Salta Basket en doble suplementario, pero desde el cuerpo técnico remarcan el buen torneo y el apoyo de la gente.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Jujuy Básquet vs Salta Basket
"Un partido súper parejo, para el infarto. Lamentablemente no estuvimos certeros para cerrar, ellos estuvieron un poco más finos y pasan estas cosas", resumió Oscar "Chipa" Vaquera, jefe de equipo de Jujuy Básquet, en diálogo con TodoJujuy.

Un partido súper parejo, para el infarto. Lamentablemente no estuvimos certeros para cerrar, ellos estuvieron un poco más finos y pasan estas cosas”, resumió Oscar “Chipa” Vaquera, jefe de equipo de Jujuy Básquet, en diálogo con TodoJujuy.

Un partido súper parejo, para el infarto. Lamentablemente no estuvimos certeros para cerrar, ellos estuvieron un poco más finos y pasan estas cosas”, resumió Oscar “Chipa” Vaquera, jefe de equipo de Jujuy Básquet, en diálogo con TodoJujuy.

“Fue una piña en el estómago, pero el balance es positivo”

Vaquera reconoció que la caída frente a Salta y la derrota anterior con Barrio Parque en el mismo estadio dolieron, pero pidió mirar el cuadro completo de la temporada:

“Por supuesto que duelen mucho esas dos derrotas porque primero fueron de local, con un cierre muy parejo, pero no hay que perder de vista que estamos haciendo un muy buen campeonato”, remarcó.

Recordó que el plantel viene de dos victorias seguidas como visitante en Mendoza, donde cerró una gira perfecta, y señaló que el equipo es muy joven, con una identidad clara:

“Es un equipo muy joven, con una forma de juego muy dinámica, muy atractiva para mirar, con muchas opciones de gol. Este es un torneo muy parejo y nosotros nos estamos haciendo fuertes de local, pero también estamos metiendo muchos partidos de visitante”.

"Lo de Salta fue una piña en el estómago, pero la tenés que poner en contexto. Veníamos de dos partidos afuera, en Mendoza, súper difíciles, y habíamos ganado. La mirada global tiene que ser positiva".

Embed - TRAS EL CLÁSICO DEL NORTE, JUJUY BÁSQUET MIRA ADELANTE

Un torneo parejo y la fuerza del “sexto hombre”

El jefe de equipo hizo hincapié en lo ajustada que está la tabla de la Conferencia Norte de la Liga Argentina y cómo un par de resultados pueden cambiar rápido la posición:

“Vos perdés un partido y bajás dos puestos, ganás uno o dos seguidos y te volvés a poner arriba. Nosotros estamos en la lucha, somos un equipo que está para luchar y creo que venimos bastante bien”.

También destacó la conexión con el público jujeño, que vuelve a colmar el estadio Federación cada vez que juega el equipo:

“La conexión y la empatía con la gente es enorme, por algo la cancha está como está cada vez que jugamos. Agradecerle a la gente porque nos está apoyando mucho y es importante para nosotros”.

"La conexión y la empatía con la gente es enorme"

Oscar "Chipa" Vaquera
“Un partido súper parejo, para el infarto. Lamentablemente no estuvimos certeros para cerrar, ellos estuvieron un poco más finos y pasan estas cosas”, resumió Oscar “Chipa” Vaquera, jefe de equipo de Jujuy Básquet, en diálogo con TodoJujuy.

Un partido súper parejo, para el infarto. Lamentablemente no estuvimos certeros para cerrar, ellos estuvieron un poco más finos y pasan estas cosas”, resumió Oscar “Chipa” Vaquera, jefe de equipo de Jujuy Básquet, en diálogo con TodoJujuy.

Los próximos desafíos: Suardi, Santa Paula y San Isidro

Pensando en lo que viene, Vaquera anticipó una seguidilla clave en casa:

“Se viene Suardi, después Santa Paula y San Isidro. Tres rivales durísimos, pero muy parejos. Parece frase hecha, pero esto es paso a paso: estos partidos con rivales que están arriba de nosotros nos posicionarían otra vez muy bien si los ganamos”.

La idea, insistió, es clara:

"La idea es ganar todos los partidos de local, pero es un torneo muy parejo, así que tenemos que ir paso a paso".

Pese al golpe que significó la derrota con Salta Basket, en Jujuy Básquet la mirada es de calma y trabajo, con la convicción de que el equipo ya demostró que puede competir de igual a igual con cualquiera y que, con el empuje de la gente, el “Cóndor” seguirá dando pelea en lo más alto de la Conferencia Norte.

