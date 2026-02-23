lunes 23 de febrero de 2026

23 de febrero de 2026 - 07:59
Deportes.

Jujuy Básquet golpeó en Mendoza y derrotó a Rivadavia

Jujuy Básquet ganó 73-65 como visitante en el arranque de su gira por Cuyo. El partido fue por la fecha 25 de LaLiga.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Jujuy Básquet.

Jujuy Básquet.

Los parciales marcaron el desarrollo del encuentro: 20-14 y 22-16 para la visita en la primera mitad, 18-14 para el local en el tercer segmento y 17-17 en el último cuarto. Con ese recorrido, el conjunto jujeño selló dos puntos valiosos en la tabla.

El triunfo también significó revancha para los norteños, que en la primera rueda habían caído ante el elenco mendocino en la Federación Jujeña. Esta vez el desenlace cambió y la alegría viajó hacia el Norte.

Un arranque firme que marcó la diferencia

Desde el salto inicial, Jujuy Básquet mostró decisión y orden. Rivadavia dejó espacios en defensa y permitió tiros cómodos, tanto desde el perímetro como en la pintura. La visita no dudó y castigó cada desajuste.

Con buena circulación y efectividad en los lanzamientos, el conjunto jujeño tomó el control del marcador. La diferencia se amplió antes del descanso largo, al que se fue arriba 42-30. Ese tramo resultó determinante para el desarrollo posterior.

El equipo mendocino intentó reaccionar con mayor intensidad en ataque, pero pagó caro los errores en su propio aro. La falta de consistencia defensiva abrió el camino para que la visita manejara el ritmo del juego.

Jujuy Básquet
Jujuy Básquet.

Jujuy Básquet.

Reacción local y respuesta jujeña

En el complemento, Rivadavia elevó la presión y encontró mejores opciones ofensivas. Con mayor agresividad logró achicar la distancia y llegó a ponerse a seis puntos. El estadio acompañó ese momento de envión.

Sin embargo, cuando el local insinuó un cambio de rumbo, aparecieron las imprecisiones. Pérdidas y decisiones apresuradas le quitaron continuidad. Jujuy aprovechó ese pasaje con serenidad y efectividad.

En los minutos finales, la visita sostuvo la concentración y respondió con ataques claros. Así cerró el encuentro con mayor solidez y aseguró una victoria que lo devuelve al camino del triunfo tras la caída ante Barrio Parque en condición de local.

Los destacados y lo que viene en la gira

En el conjunto jujeño sobresalió Thiago Roca con 21 puntos y 2 rebotes. También aportó Santiago Ibarra, quien sumó 14 unidades, 6 rebotes y 2 asistencias. En el lado mendocino, Garrett firmó 18 puntos y 5 rebotes, mientras que Llanos registró 11 tantos, 4 rebotes y 4 asistencias.

Con este resultado, Rivadavia acumula su derrota número 16 en la competencia nacional. Ahora afrontará una serie de tres presentaciones consecutivas en casa y recibirá el jueves a Colón.

Jujuy Básquet, en tanto, continuará su estadía en Mendoza. El próximo compromiso será ante Huracán de Las Heras, en otro desafío clave para sostener el envión en la Conferencia Norte.

