sábado 21 de febrero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
21 de febrero de 2026 - 12:40
Liga Argentina.

Del retiro al Gigante: Marco Ruben escribe su último capítulo en Rosario Central

A los 39 años, Marco Ruben confirmó su regreso a Rosario Central y sacudió el mercado de pases. El goleador histórico decidió salir otra vez del retiro.

Cristian Almazán
Por  Cristian Almazán
Del retiro al Gigante: Marco Ruben escribe su último capítulo en Rosario Central

Del retiro al Gigante: Marco Ruben escribe su último capítulo en Rosario Central

A los 39 años, Marco Ruben confirmó su regreso a Rosario Central y volvió a sacudir el corazón canalla. El máximo goleador histórico de la institución dejó atrás el retiro y se sumará al plantel para disputar el Torneo Apertura y la Copa Libertadores, con un condimento especial: el reencuentro en cancha con Ángel Di María, como en 2006.

Lee además
Boca Juniorsy River Plate se despegaron del título que AFA le dio a Rosario Central
Polémica.

Boca Juniors y River Plate se despegaron del título que AFA le dio a Rosario Central
victoria apretada de belgrano por 2-1 sobre rosario central con un gol agonico incluido

Victoria apretada de Belgrano por 2-1 sobre Rosario Central con un gol agónico incluido

“No es una vuelta, nunca me fui”, expresó el ídolo en el mensaje difundido por el club. Tras más de un año sin competencia oficial, el delantero se pondrá bajo las órdenes de Jorge Almirón y ya genera expectativa en la previa del clásico ante Newell's Old Boys del 1° de marzo.

Los cambios en el recorrido del transporte público en San Salvador de Jujuy se darán a partir del 16 de diciembre. - 2026-02-21T123559.320

Un regreso que reconfigura el ataque

La decisión surgió en un contexto particular. Central no logró incorporar un centrodelantero en el mercado y encontró en Ruben una solución con peso propio. La salida de Franco Frías a Cobresal abrió un cupo extra que facilitó el movimiento.

Con Alejo Véliz como referencia ofensiva, aunque con partida prevista a mitad de año hacia el Esporte Clube Bahia, el histórico goleador aportará experiencia y jerarquía. Su presencia ofrece una alternativa confiable y potencia el recambio en el frente de ataque.

La Libertadores como motor

Los cambios en el recorrido del transporte público en San Salvador de Jujuy se darán a partir del 16 de diciembre. - 2026-02-21T123131.324

El plano internacional resultó determinante. Ruben y Di María compartieron plantel en la Libertadores 2006, cuando el Canalla quedó eliminado en fase de grupos y el delantero marcó tres goles en seis partidos. Una década más tarde, ya como capitán, lideró otra campaña copera que culminó en cuartos de final frente a Atlético Nacional, con ocho tantos en ocho encuentros.

La posibilidad de volver a disputar el máximo certamen continental, esta vez junto al campeón del mundo, inclinó la balanza. El deseo de competir y el vínculo emocional con el club pesaron más que el retiro.

Un legado que suma páginas

Con 106 goles en 283 partidos, Ruben figura como el máximo artillero en la historia auriazul. Además, dejó su sello en la conquista de la Copa Argentina 2018, uno de los títulos más celebrados por la institución en los últimos años.

El delantero regresa para aportar liderazgo y experiencia en un plantel que busca protagonismo local e internacional. En Arroyito, la historia suma un nuevo capítulo con aroma a despedida y ambición de gloria.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Boca Juniors y River Plate se despegaron del título que AFA le dio a Rosario Central

Victoria apretada de Belgrano por 2-1 sobre Rosario Central con un gol agónico incluido

Racing Club se quedó con las manos vacías ante Rosario Central y perdió por 2 a 1

Cero a cero terminó el partido entre Rosario Central y River Plate

River y Rosario Central no se sacaron ventajas en el Gigante de Arroyito

Lo que se lee ahora
Gimnasia de jujuy vs Chacarita: el plantel se prepara con confianza y una identidad en construcción video
Fútbol.

Gimnasia de jujuy vs Chacarita: el plantel se prepara con confianza y una identidad en construcción

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Se mantiene el alerta amarilla por tormentas para todo el fin de semana en Jujuy
Tiempo.

Se mantiene el alerta amarilla por tormentas para todo el fin de semana en Jujuy

Búsqueda de personas desaparecidas en el Río Grande. video
Tragedia.

Encontraron el cuerpo de un hombre en el Río Grande y buscan a otra persona desaparecida

Paro docente.
Educación.

Declararon un paro nacional docente para el lunes 2 de marzo

Natalia fue fotografiada cuando lloraba tras el femicidio de su hermana. Ahora, su pareja la estranguló a ella y se fugó. video
Policiales.

Femicidios en Salta: dos hermanas fueron asesinadas por sus parejas en menos de nueve años

Barrio Arenal: sector por donde fue el caso de maltrato animal. video
Maltrato.

El triste relato de la dueña de la perra mutilada en El Arenal: "La dejaron toda cortada, fue horrible"

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel