Del retiro al Gigante: Marco Ruben escribe su último capítulo en Rosario Central

A los 39 años, Marco Ruben confirmó su regreso a Rosario Central y volvió a sacudir el corazón canalla. El máximo goleador histórico de la institución dejó atrás el retiro y se sumará al plantel para disputar el Torneo Apertura y la Copa Libertadores, con un condimento especial: el reencuentro en cancha con Ángel Di María, como en 2006.

“No es una vuelta, nunca me fui” , expresó el ídolo en el mensaje difundido por el club. Tras más de un año sin competencia oficial, el delantero se pondrá bajo las órdenes de Jorge Almirón y ya genera expectativa en la previa del clásico ante Newell's Old Boys del 1° de marzo.

Un regreso que reconfigura el ataque

La decisión surgió en un contexto particular. Central no logró incorporar un centrodelantero en el mercado y encontró en Ruben una solución con peso propio. La salida de Franco Frías a Cobresal abrió un cupo extra que facilitó el movimiento.

Con Alejo Véliz como referencia ofensiva, aunque con partida prevista a mitad de año hacia el Esporte Clube Bahia, el histórico goleador aportará experiencia y jerarquía. Su presencia ofrece una alternativa confiable y potencia el recambio en el frente de ataque.

La Libertadores como motor

El plano internacional resultó determinante. Ruben y Di María compartieron plantel en la Libertadores 2006, cuando el Canalla quedó eliminado en fase de grupos y el delantero marcó tres goles en seis partidos. Una década más tarde, ya como capitán, lideró otra campaña copera que culminó en cuartos de final frente a Atlético Nacional, con ocho tantos en ocho encuentros.

La posibilidad de volver a disputar el máximo certamen continental, esta vez junto al campeón del mundo, inclinó la balanza. El deseo de competir y el vínculo emocional con el club pesaron más que el retiro.

Un legado que suma páginas

Con 106 goles en 283 partidos, Ruben figura como el máximo artillero en la historia auriazul. Además, dejó su sello en la conquista de la Copa Argentina 2018, uno de los títulos más celebrados por la institución en los últimos años.

El delantero regresa para aportar liderazgo y experiencia en un plantel que busca protagonismo local e internacional. En Arroyito, la historia suma un nuevo capítulo con aroma a despedida y ambición de gloria.