domingo 01 de febrero de 2026

1 de febrero de 2026 - 23:29
Liga Profesional

Cero a cero terminó el partido entre Rosario Central y River Plate

Todo lo que dejó el duelo entre Rosario Central y River Plate: resumen, resultado, jugadas destacadas y cómo queda la tabla del Apertura.

River Plate visita a Rosario Central por la fecha 3
Cero a cero terminó el partido entre Rosario Central y River Plate
El Canalla y el Millonario firmaron un empate sin abrir el marcador en el partido correspondiente a la fecha 3 del Apertura.

River Plate terminó empatando con Rosario Central aunque registró números más positivos. Tuvo mayor posesión que su rival (66%) y más situaciones de gol (17).

Paulo Díaz fue la figura del partido. El zaguero de River Plate fue importante por lanzar 5 pelotas fuera del área de peligro.

Otro jugador importante en el partido fue Gaspar Duarte. El mediocampista de Rosario Central acertó 7 pases correctos y remató al arco 3 veces.

El director técnico de R. Central, Jorge Almirón, planteó una estrategia 4-5-1 con Jeremías Ledesma en el arco; Emanuel Coronel, Facundo Mallo, Ignacio Ovando y Alexis Soto en la línea defensiva; Franco Ibarra, Vicente Pizarro, Enzo Giménez, Ángel Di María y Enzo Copetti en el medio; y Alejo Veliz en el ataque.

Por su parte, los dirigidos por Marcelo Gallardo se pararon con un esquema 4-4-2 con Santiago Beltrán bajo los tres palos; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz y Lautaro Rivero en defensa; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván y Juan Fernando Quintero en la mitad de cancha; y Facundo Colidio y Sebastián Driussi en la delantera.

El árbitro Facundo Tello Figueroa fue seleccionado para llevar adelante las acciones del juego.

En la próxima fecha el Canalla visitará a Aldosivi y el Millonario jugará de local frente a Tigre en el estadio Estadio Mas Monumental.

Cambios en Rosario Central
    Amonestados en Rosario Central:
    • 14' 1T Vicente Pizarro (Conducta antideportiva) y 42' 2T Franco Ibarra (Conducta antideportiva)

    Cambios en River Plate
    • 45' 2T - Salieron Sebastián Driussi por Maximiliano Salas y Enzo Copetti por Gaspar Duarte
    • 69' 2T - Salieron Lautaro Rivero por Marcos Acuña, Tomás Galván por Giuliano Galoppo y Juan Fernando Quintero por Santiago Lencina
    • 76' 2T - Salió Facundo Colidio por Ian Subiabre
    Amonestados en River Plate:
    • 27' 1T Lautaro Rivero (Discutir con un rival), 43' 1T Fausto Vera (Conducta antideportiva), 30' 2T Maximiliano Salas (Conducta antideportiva) y 33' 2T Marcos Acuña (Discutir con un rival)

