Cero a cero terminó el partido entre Rosario Central y River Plate

El Canalla y el Millonario firmaron un empate sin abrir el marcador en el partido correspondiente a la fecha 3 del Apertura.
River Plate terminó empatando con Rosario Central aunque registró números más positivos. Tuvo mayor posesión que su rival (66%) y más situaciones de gol (17).
Paulo Díaz fue la figura del partido. El zaguero de River Plate fue importante por lanzar 5 pelotas fuera del área de peligro.
Otro jugador importante en el partido fue Gaspar Duarte. El mediocampista de Rosario Central acertó 7 pases correctos y remató al arco 3 veces.
El director técnico de R. Central, Jorge Almirón, planteó una estrategia 4-5-1 con Jeremías Ledesma en el arco; Emanuel Coronel, Facundo Mallo, Ignacio Ovando y Alexis Soto en la línea defensiva; Franco Ibarra, Vicente Pizarro, Enzo Giménez, Ángel Di María y Enzo Copetti en el medio; y Alejo Veliz en el ataque.
Por su parte, los dirigidos por Marcelo Gallardo se pararon con un esquema 4-4-2 con Santiago Beltrán bajo los tres palos; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz y Lautaro Rivero en defensa; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván y Juan Fernando Quintero en la mitad de cancha; y Facundo Colidio y Sebastián Driussi en la delantera.
El árbitro Facundo Tello Figueroa fue seleccionado para llevar adelante las acciones del juego.
En la próxima fecha el Canalla visitará a Aldosivi y el Millonario jugará de local frente a Tigre en el estadio Estadio Mas Monumental.
