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18 de marzo de 2026 - 07:08
Deportes.

Gimnasia de Jujuy cumple 95 años, una historia de fútbol y gloria

Este miércoles 18 de marzo del 2026, Gimnasia de Jujuy festeja un nuevo aniversario de su creación en 1931.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Gimnasiade Jujuy cumple 95 años

Gimnasia de Jujuy cumple 95 años

El 18 de marzo de 1931 nació Gimnasia de Jujuy. A 95 años de una fecha histórica, cientos de mensajes en las redes sociales destacan el camino de gloria que la institución del barrio Luján sembró durante este tiempo en el fútbol local, regional y nacional.

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El Lobo hoy transita un nuevo camino en la Primera Nacional de la mano Hernán Pellerano, logrando tres victorias y una derrota en el inicio de un torneo que lo tiene como protagonista desde el 2010, cuando descendió de la máxima categoría.

El equipo en la Primera Nacional
El equipo en la Primera Nacional

El equipo en la Primera Nacional

Afianzado como un equipo de trayectoria futbolística a nivel nacional, la institución sumó varios deportes en los últimos años que también lo catapultan como un club multideportivo, con disciplinas como básquet, vóley, hockey, gimnasia artística, ajedrez, taekwondo, rugby y triatlón.

Historia del Lobo

El 15 de enero de 1928 un grupo de jóvenes deportistas se reunió para crear una entidad sin fines de lucro, de fútbol, la cual fue llamada Club Deportivo 23 de Agosto. Años después y tras una reorganización del club y bajo la presidencia de Tomás Yufra, se decidió cambiar el nombre a Club Atlético Gimnasia y Esgrima de Jujuy.

Gimnasia de Jujuy y el fútbol

Es uno de las instituciones del interior con más temporadas disputadas en la Primera División del fútbol argentino con 10 años total desde la reestructuración de 1986 de los torneos de AFA. Logrando ser protagonista en varios campeonatos, se ganó el respeto del mundo del fútbol.

Gimnasia de Jujuy cumple 95 años
Gimnasia de Jujuy cumple 95 años

Gimnasia de Jujuy cumple 95 años

El equipo fue animador de varios Campeonatos Nacionales (jugados entre 1967 y 1985) llegando a jugar un total de 8 veces, que fueron en 1970, 1973, 1975 (alcanzó el 4to puesto), 1976, 1977, 1980, 1981 (llegó a cuartos de final) y 1982. Participó en la Copa de Honor y fue 10 veces campeón. Luego de formarse la B Nacional en 1986, le costó afianzarse en la segunda categoría, descendiendo al torneo del interior en 1988.

El inicio de años de gloria

De la mano de Salvador Ragusa, el Lobo vuelve a la segunda división del fútbol Argentino en 1993. Y con la conducción de Francisco Ferraro en la temporada 1993/94 logró conseguir otro ascenso en forma consecutiva y vuelve a la primera división después de 12 años de ausencia, ganando el campeonato que lo tuvo en la punta desde el primer minuto del primer partido, siendo este un hecho histórico para el fútbol argentino.

A 30 años del ascenso de Gimnasia de Jujuy ante Chacarita
El ascenso de Gimnasia de Jujuy ante Chacarita

El ascenso de Gimnasia de Jujuy ante Chacarita

Se mantuvo en primera durante 6 temporadas (12 campeonatos) más, sobresaliendo el 4to puesto que obtuvo en el campeonato Clausura 1998. La temporada 1999/2000 no fue buena y descendió a la B Nacional donde jugó 5 temporadas alternando buenas y malas campañas.

La otras vuelta

En la temporada 2004/05 con la dirección técnica de Francisco Ferraro en el Apertura 2004 (salió cuarto) y Roberto Carlos Mario Gómez en el torneo Clausura 2005 (salió primero), logró el ascenso: en la final con Tiro Federal (Rosario), no logra ascender y sí lo hace luego (ganándole al poderoso Huracán de Parque Patricios) para jugar la temporadas 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008 y 2008/2009 en primera división. En el Clausura 2006 realiza otra excelente campaña coronando otro cuarto puesto en un campeonato donde fue revelación.

Gimnasia de Jujuy y el ascenso con Huracán
Gimnasia de Jujuy y el ascenso con Huracán

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Los nombres que hicieron historia

El máximo goleador histórico en primera división de Gimnasia de Jujuy es Mario Humberto Lobo con 46 goles en las temporadas 1994 al 2000 en tanto el Rifle Hernán Castellano es el jugador con mayor número de partidos jugados en la primera división, con 145 partidos en las temporadas 1994 al 2000. Por su parte, el jugador con mayor cantidad de partidos vistiendo la casaca de este club es Daniel Gato Ramasco, con 293 partidos, con los que supera el récord de Alejandro González, quien jugó 275 partidos de manera profesional en la década de los 90.

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